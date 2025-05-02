Черноморский флот отражает комбинированную атаку ВСУ на Севастополь

Севастополь подвергся массированной комбинированной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Удар отражается силами ПВО во взаимодействии с Военно-морским флотом, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам чиновника, беспилотники противника сбиваются над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Уничтожено более десяти БПЛА. Никакие объекты в городе и в акватории не пострадали.

«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — заявил Развожаев.