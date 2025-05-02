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2 мая, 00:22

Черноморский флот отражает комбинированную атаку ВСУ на Севастополь

Расчёты ПВО и флот отражают массированную атаку дронов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Расчёты ПВО и флот отражают массированную атаку дронов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Севастополь подвергся массированной комбинированной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Удар отражается силами ПВО во взаимодействии с Военно-морским флотом, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам чиновника, беспилотники противника сбиваются над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Уничтожено более десяти БПЛА. Никакие объекты в городе и в акватории не пострадали.

«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — заявил Развожаев.

Крым подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, очевидцы сообщают о взрывах
Крым подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, очевидцы сообщают о взрывах

Крым подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ около 00:40. О взрывах и вспышках в небе сообщали жители Евпатории, Феодосии, Симферополя и других населённых пунктов.

Тимур Хингеев
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