Черноморский флот отражает комбинированную атаку ВСУ на Севастополь
Расчёты ПВО и флот отражают массированную атаку дронов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Севастополь подвергся массированной комбинированной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Удар отражается силами ПВО во взаимодействии с Военно-морским флотом, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам чиновника, беспилотники противника сбиваются над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Уничтожено более десяти БПЛА. Никакие объекты в городе и в акватории не пострадали.
«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — заявил Развожаев.
Крым подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ около 00:40. О взрывах и вспышках в небе сообщали жители Евпатории, Феодосии, Симферополя и других населённых пунктов.