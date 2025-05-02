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1 мая, 22:30

Крым подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, очевидцы сообщают о взрывах

SHOT: Крым подвергся массированной атаке БПЛА, очевидцы сообщают о взрывах

Дроны атаковали Крым. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Дроны атаковали Крым. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Крым подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на 2 апреля. Очевидцы сообщают о взрывах и работе систем ПВО в различных районах полуострова, пишет SHOT.

Атака началась около 00:40. Жители Севастополя, Евпатории, Феодосии, Симферополя и других населённых пунктов сообщают о многочисленных взрывах и вспышках в небе. Системы ПВО активно отражают атаку, сбив, по предварительным данным, более 15 БПЛА. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

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Ранее сообщалось, что ВСУ 1 мая выпустили не менее 30 дронов при атаке на Алёшки. В результате погибли восемь человек, более десяти получили ранения. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо публиковал видео атаки.

Антон Голыбин
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