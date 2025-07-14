«Открыл меня для кино»: Анна Уколова назвала Юрия Мороза лучшим человеком

Актриса Анна Уколова поделилась воспоминаниями о том, каким человеком и профессионалом был режиссёр Юрий Мороз. Артистка заявила «Постньюс», что знала его не только как выдающегося специалиста, но и как лучшего человека.

Уколова вспомнила, что Мороз стал одним из первых режиссёров, который доверил ей роли в своих проектах. Именно он открыл актрису для кино. Уколова начала сотрудничество с Морозом в 2000 году, сразу после окончания учебы. Сначала она сыграла в его сериале «Каменская», а затем появилась в фильме «Точка». Последней совместной работой Уколовой и Мороза стал сериал «Я не могу без тебя», вышедший в 2022 году.