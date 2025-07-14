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14 июля, 13:05

«Открыл меня для кино»: Анна Уколова назвала Юрия Мороза лучшим человеком

Актриса Уколова: Мороз был хорошим профессионалом и лучшим человеком

Анна Уколова, Юрий Мороз. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Дмитрий Феоктистов

Анна Уколова, Юрий Мороз. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Дмитрий Феоктистов

Актриса Анна Уколова поделилась воспоминаниями о том, каким человеком и профессионалом был режиссёр Юрий Мороз. Артистка заявила «Постньюс», что знала его не только как выдающегося специалиста, но и как лучшего человека.

«Говорить не могу, грустно очень», — призналась актриса.

Уколова вспомнила, что Мороз стал одним из первых режиссёров, который доверил ей роли в своих проектах. Именно он открыл актрису для кино. Уколова начала сотрудничество с Морозом в 2000 году, сразу после окончания учебы. Сначала она сыграла в его сериале «Каменская», а затем появилась в фильме «Точка». Последней совместной работой Уколовой и Мороза стал сериал «Я не могу без тебя», вышедший в 2022 году.

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Напомним, что о кончине известного режиссёра Юрия Мороза стало известно, сегодня, 14 июля. Он является отцом знаменитой актрисы Дарьи Мороз и супругом другой российской звезды Виктории Исаковой. Юрий Морозы режиссировал первые сезоны сериала «Каменская», адаптировал «Братьев Карамазовых» и принимал участие в создании третьего сезона сериала «Содержанки».

Наталья Афонина
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