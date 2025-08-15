Ореховый Спас 2025: Почему он ещё Третий и Хлебный, как молиться на праздник о благополучных родах Оглавление Когда наступает Ореховый Спас в 2025 году История и значение праздника Ореховый Спас Почему Ореховый Спас так называется Ореховый Спас 2025: Что можно и что нельзя делать Что ставить на стол в Ореховый Спас Ореховый пирог Чесночный хлеб с грецкими орехами В чём польза орехов Народные приметы и традиции на Ореховый Спас В августе 2025 года в России отметят праздник — Ореховый Спас, или Третий Спас. Какого числа пройдёт церковный праздник, каковы его история и традиции, что за приметы существуют в Ореховый Спас и что поставить на стол, читайте подробнее в материале Life.ru. 15 августа, 13:30 Ореховый Спас — то же, что и Третий Спас. Ещё его называют Хлебным. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / PositiveTravelArt, Vadiar

Ореховый Спас — славянский народный праздник, который основан на православной традиции почитания Спаса Нерукотворного. Это специальный иконографический образ Христа: на картине будет видно только лицо, а вместо холста используется плат либо черепица. Так как в августе отмечают целых три Спаса, в том числе Медовый и Яблочный, то Ореховый был назван Третьим Спасом. Он начинается почти сразу после Успенского поста. Подробности о празднике — в материале.

Когда наступает Ореховый Спас в 2025 году

Ореховый Спас. Число праздника различается по разным календарям. По григорианскому и по юлианскому, если быть точными. Какого числа Ореховый Спас 2025? Он будет 29 августа. Это непереходящий праздник, тут одна и та же дата каждый год. Хлебный Спас отмечают сразу после окончания Успенского поста, а это — 27 августа. Но по церковному календарю Ореховый Спас 2025 выпадет на 16 августа. Просто православный календарь расходится со светским примерно на две недели. Для мирян Третий спас — 29 августа, но у священников на календаре другое число. На самом деле это одна и та же дата.

История и значение праздника Ореховый Спас

Ореховый Спас — это празднование иконографического образа Иисуса Христа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stanislav71

В чём суть праздника Ореховый Спас? Тут нужно погрузиться в историю. Как в библейскую, так и в летописи Древней Руси. Для начала отметим, что в славянском календаре он, к несчастью, не считается великим — это полупраздник. Но всё равно Третий Спас был для наших предков святым днём. Этот праздник одновременно провозглашает крестьянскую радость от окончания строгого летнего поста и отмечает важное событие в церковной истории. Ореховый Спас посвящён перенесению Нерукотворного Образа Спасителя. То есть оригинального изображения лика Иисуса Христа, который чудесным образом отпечатался на ткани. Это первая в истории икона. Расскажем подробнее.

Есть два предания о возникновении Спаса Нерукотворного. Первое — восточное, православное. Оно самое древнее. Согласно преданию, в Месопотамии заболел царь Эдессы. Апостол от семидесяти Фаддей послал к правителю художника, который должен был изобразить Иисуса Христа. Тот не справился с задачей. Тогда сам Христос умыл лицо и вытер его платом, на ткани отпечатался образ Спасителя. Фаддей привёз первую в истории икону Иисуса в Эдессу лично. Великий момент. Второе, западное, гласит, что во время следования на Голгофу благочестивая еврейка Вероника передала Христу платок, чтобы он мог утереть кровь с лица. Лик Иисуса отпечатался там, так и возник святой образ Спас Нерукотворный. Западная легенда появилась позже, она менее канонична.

Но что именно мы празднуем 29 августа? Немного истории! В начале VIII века Византию охватила ересь иконоборчества. Дошло до того, что папе римскому Григорию II пришлось вразумлять императора Льва Исавра. В своих посланиях он прямо говорил, что Нерукотворный Спас — это доказательство каноничности иконопочитания. Церковный собор в 787 году установил запрет на иконоборчество. А в 944 году войско другого византийского императора Романа I Лакапина осадило независимую Эдессу. Жители города «откупились» передачей святого плата — Спаса Нерукотворного. Образ перенесли в Константинополь. Именно это событие мы и будем отмечать на Ореховый Спас 2025.

Почему Ореховый Спас так называется

Ореховый спас — это Третий Спас, а ещё Хлебный, Осенний, Малый и Холодный. Почему так называется, расскажем далее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Ореховый Спас так называется, потому что ко времени его празднования в лесу созревали орехи. Их официально разрешалось собирать, потому что после 29 августа риск отравиться «дарами леса» был уже сведён к минимуму. Наши предки, славяне, собирали в этот день плоды лещины — это родственник берёзы, его ещё называют орешником. Но у Третьего Спаса есть ещё много названий.

Итак, почему Третий Спас? Ответ прост: он действительно третий по счёту — после Медового и Яблочного. Но это не единственное альтернативное название. Есть ещё несколько. Осенний Спас — потому что уже через каких-то несколько дней начнётся сентябрь. Хлебный Спас — потому что к 29 августа было бы уже неплохо закончить уборку хлеба, а также испечь каравай из зерна нового урожая. Холщовый Спас, он же Спас на холстах и Спас на полотне, — потому что лик Христа исторически отпечатался на полотне или холсте. С этого числа можно продавать домотканые холсты.

Ореховый Спас 2025: Что можно и что нельзя делать

Ореховый Спас — есть ли церковные запреты на эту дату? Что можно и нельзя на 29 августа? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Ореховый спас хоть и является полупраздником, но всё равно подчиняется строгим церковным правилам. Всем известно, насколько православные церкви ревностно чтут те самые древние христианские традиции, которые появились одновременно с периодом активной деятельности Иисуса. И Русская православная церковь — не исключение. Рассказываем, что можно делать на Ореховый Спас. Освящать в храме орехи вместе с хлебом.

Париться в бане с ореховым веником.

Помогать нищим, юродивым и другим нуждающимся.

Можно работать в поле — у нас полупраздник.

Разрешено ходить на ярмарку.

Готовить блюда с хлебом и орехами.

Согласитесь, разрешение не так приятно, если раньше не было запрета... Запреты — это необходимая часть жизни. Они предотвращают вседозволенность и регулируют общественную жизнь в соответствии с принятыми большинством этическими нормами. Мы больше не поклоняемся Перуну и не выставляем поверженных врагов на всеобщее обозрение с целью продажи. Скажите спасибо христианской этике. Рассказываем, что нельзя делать на Ореховый Спас. Не стоит убираться, стирать, гладить и что-то шить.

Нельзя плохо обращаться с хлебом и орехами: класть хлеб на стол горбушкой вниз, кидаться орехами, оставлять недоеденные кусочки, играть с едой, выбрасывать.

Запрещено стричь ногти и волосы.

Матерная брань, ссоры, выяснения отношений, драки — под строгим запретом.

Что ставить на стол в Ореховый Спас

На Ореховый Спас нужно готовить блюда из орехов. Мы питаемся разнообразнее, чем наши предки: если древние славяне могли позволить себе только плоды, собранные с лещины, то у нас есть выбор. Грецкие, кедровые и бразильские орехи, миндаль, фисташки, пеканы, нежный кешью, фундук, блистательная макадамия... Если вы хотите разнообразить стол на Ореховый Спас, сейчас множество возможностей это сделать. При этом не забывайте о хлебе, а также избегайте арахиса. Это сильный аллерген, и он не является орехом в ботаническом смысле. Далее поделимся парочкой рецептов к Ореховому Спасу и расскажем о пользе лещины и её иностранных аналогов.

Ореховый пирог

На Ореховый Спас необходимо приготовить что-то с главными героями праздника. Фото © Shutterstock / FOTODOM /BN OKUR

Рецепт орехового пирога относительно прост и вариативен. В выпечку можно добавить что угодно, главное, чтобы присутствовали орехи. А вот ингредиенты, которые вам понадобятся: мука;

яйца;

сахар;

сливочное масло;

сахар;

сливки;

ореховый микс. Можете взять грецкие, бразильские, кешью, миндаль, даже добавить немного макадамии для дополнительного аромата.

Все эти ингредиенты необходимо смешать, а затем испечь. И вот последовательность ваших действий для получения нежного, вкусного и ароматного орехового пирога. Смешайте 400 г муки (просеянной) и 250 г сливочного масла. Натрите орехи. Добавьте в смесь два яйца. Туда же — 100 г сахара и чайную ложку разрыхлителя. Замесите тесто, уберите в холодильник на полчаса. Время начинки. Разогрейте на сковороде 250 мл 30-процентных сливок вместе со стаканчиком сахара. Дождитесь загустения. Измельчите от 100 до 200 г орехов. Добавьте на сковороду. Готовьте, пока смесь не приобретёт карамельный цвет. Потом охладите начинку в холодильнике. Разделите тесто на две неравные части. Та, что побольше, идёт в форму, сверху — начинка. Ту, что поменьше, надо раскатать и накрыть начинку. Выпекайте полчаса при температуре 180 градусов, украсьте взбитыми сливками либо колотым шоколадом. Приятного аппетита!

Чесночный хлеб с грецкими орехами

Чесночный хлеб — он сам по себе очень вкусный. А на Ореховый Спас туда можно ещё и необычные ингредиенты добавить! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nadia Nice

Не забываем, что у нас Хлебный Спас! А значит, надо сообразить что-то и с хлебом. Тут на помощь приходит искусство элегантных закусок. Трудно найти человека, который не любит чесночный хлеб. Но, подумайте, что будет, если смешать его с орехами! Приводим ингредиенты, которые понадобятся вам для невероятной закуски: хлеб;

чеснок;

растительное масло;

оливки;

соль, специи, базилик, прованские травы;

ореховый микс. Исключаем сладкие плоды, можем добавить сюда фундук, миндаль, кешью и грецкие орехи.

Это невероятно простой в приготовлении рецепт, даже без плиты сможете приготовить. И вот последовательность действий. Очистите три головки чеснока. Замочите в охлаждённой кипячёной воде 200 г хлеба. Перетрите чеснок с солью. Добавьте от 20 до 30 измельчённых орехов из нашего микса. Отожмите хлеб и добавьте смесь чеснока с орехами. Взбейте закуску деревянной ложкой, постепенно добавляйте масло. Не переборщите — не более трёх столовых ложек. Добавьте лимонный сок. Подавайте закуску в салатнике и украсьте маслинами сверху. У вас получился необычный хлебно-чесночный аналог хумуса, только не из бобовых, а с орехами.

В чём польза орехов

Ореховый Спас ещё раз напоминает нам, что орехи — это не только вкусно, но и полезно. Они содержат действительно необходимые для организма жиры. Трансжиры из фастфуда вредны для здоровья. Но те, что содержатся в орехах, — другое дело. В кешью и миндале можно встретить мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, омегу-3, омегу-6, а также омегу-9. Это кладезь здоровья — они уничтожают холестерин, приводят в порядок сердце и сосуды, даже защищают мозг.

Вегетарианцы и веганы особенно любят орехи, потому что в них много белка. Получить животный белок эти ребята не могут по мировоззренческим причинам, зато на помощь приходит лещина. Растительный белок из орехов нужен даже спортсменам и «качкам»: он наращивает мышечную массу и помогает тканям восстановиться. Клетчатка — нормализует работу кишечника. Витамины группы B, витамин Е, магний, цинк и селен — необходимы для выживания. Если вкратце, то благодаря орехам мы становимся умнее, снижаем риск диабета и делаем лёгкую профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Народные приметы и традиции на Ореховый Спас

Ореховый Спас 2025 — приметы и традиции, прошедшие сквозь века. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Наши предки веками жили по установленным тысячелетия назад традициям. Исконный уклад жизни менялся, он постоянно трансформировался, но относительно медленно. В XII веке ваши внуки и правнуки соблюдали бы всё те же обычаи, что и вы, но какие-то незначительные детали всё равно могли отличаться. Это нормальный процесс: традиционный жизненный уклад похож на живой организм — он тоже растёт и развивается.

Кратко перечислим исконные традиции и приметы наших предков на Ореховый Спас. Если на 29 августа большой урожай орехов, то в следующем году будет большой урожай хлеба.

Ласточки и журавли улетают на Ореховый Спас на юг — скоро холода.

Обязательно нужно сходить в церковь и освятить как хлеб, так и орехи.

Пора продавать зимнюю одежду, а также холсты и платки — в честь Спаса Нерукотворного.

Гадания на Ореховый Спас: пока колешь орех — загадай желание. Если вкусный — сбудется. Но если червивый — то жди беды.

Если вы вынашиваете ребёнка, не лишним будет помолиться на Феодоровскую икону Божией Матери о благополучных родах.

Счастливого Орехового Спаса! Надеемся, вам понравятся рецепты, которые мы привели в этом материале. Август богат как на посты, так и на православные праздники. А скоро уже сентябрь, а там и оглянуться не успеешь — уже Святки. А если вам хотелось бы наладить режим питания, то Life.ru может помочь: читайте материал о КБЖУ.

Авторы Любовь Свободная