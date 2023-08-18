Яблочный Спас, Преображение Господне, Всемирный день фотографии: Праздники и приметы 19 августа 19 августа православные в России отмечают один из главных церковных праздников, который совмещается с праздником народным, посвящённым сбору урожая. А ещё один из крупнейших российских городов отмечает 300-летний юбилей. 17 августа, 21:01 Freepik / free-photo

Преображение Господне

19 августа отмечается Преображение Господне. Фото © Денис Гришкин

Сегодня, 19 августа, в России отмечается большой православный праздник — Преображение Господне. Вот несколько фактов о нём: это древний православный праздник, один из двунадесятых (12 самых важных);

отмечается ежегодно 19 августа, дата фиксированная;

установлен в память Преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор;

об этом событии рассказывается в трёх синоптических Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки;

в этот день в храмах совершаются особые праздничные службы.

Согласно Писанию, совершив половину своего земного служения, Иисус Христос показал ученикам славу своего божества. Незадолго до распятия он взял Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор помолиться. Пока он это делал, они заснули, а проснувшись, увидели его преображение: лицо Иисуса Христа просияло словно солнце, одежда стала сияющей и белой как снег. Около Спасителя появились пророки Моисей и Илия и беседовали с Ним. Учеников охватила радость, Пётр воскликнул, появилось светлое облако, и оттуда раздался голос Божий: "Это сын мой возлюбленный, в котором всё моё благоволение; его слушайте". Ученики пали на землю в страхе, но Иисус сказал: "Встаньте и не бойтесь". Когда они поднялись, то там был уже только Он. Уходя с горы, учитель повелел ученикам никому не рассказывать об этом случае до его воскрешения.

Празднуя Преображение Господне, Православная церковь исповедует соединение во Христе двух естеств — божественного и человеческого. Священники в этот день надевают белые облачения, которые символизируют Божественный свет, исходивший от Иисуса на горе. Торжества на праздник Преображения Господня были установлены в IV веке, после того как царица Елена построила храм на месте Преображения Иисуса Христа на горе Фавор.

Яблочный Спас

19 августа отмечается Яблочный Спас. Фото © Freepik / free-photo

Также сегодня, 19 августа, православные в России отмечают народный праздник Яблочный Спас, проистекающий из празднества Преображения Господня. Рассказываем о нём: древний обычай освящать плоды в это время года восходит к VIII веку;

традицию отмечать именно Яблочный Спас объясняют распространённостью этих фруктов в России;

по уставу же положено освящать виноград, так как из него делают вино для таинства евхаристии.

Такой праздник, как Яблочный Спас, стал народной версией Преображения Господня. Яблоки на Руси в этот день заменили виноград, а сам день оброс немалым количеством традиций и примет, зачастую далёких от христианства. Например, в старину на Яблочный Спас к могилам приносили освящённые яблоки. Они считались "райскими плодами" для душ умерших. А ещё крестьяне считали, что в этот день на землю из рая спускается птица Сирин и плачет, поливая яблоки мёртвой росой. Однако затем её сменяет птица радости Алконост и смахивает с крыльев уже живую росу. Поэтому есть яблоки до обеда на Преображение Господне запрещалось, а после — приветствовалось.

Почему же Яблочный Спас, по сути праздник урожая, отмечается в день Преображения Господня? Ведь, согласно Евангелию, оно состоялось за 40 дней до крестной смерти Христа, то есть примерно в феврале или марте. Дело в том, что его празднование в августе установилось как традиция в качестве замены языческого праздника урожая. Связано это с тем, что христианство входило в жизнь людей постепенно. Церковь старалась не насильно отменять языческие торжества, а органично заменять их христианскими.

Приметы 19 августа

Считается, что на Яблочный Спас, впрочем как и на другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжёлой работой. Священнослужители поясняют, что на самом деле строгих запретов нет, тем более если работу не отменить и не перенести. А вот со свадьбами ситуация другая: их в этот день не принято играть. В храмах на Преображение Господне, как и на остальные двунадесятые праздники, не венчают. На Яблочный Спас принято угощать освящёнными фруктами. Считается, что, каков вкус первого съеденного яблока, таким и будет ближайшее будущее. Если оно было сладким — хороший знак, а если кислым — ждать трудностей.

Погодные приметы на 19 августа

Яблочный Спас жаркий — зима будет малоснежной.

День выдался дождливым — зимой снега будет много.

Погода сухая — и осень будет такой же.

Солнце на Преображение, и на Покров будет так же.

Всемирный день фотографии

19 августа — Всемирный день фотографии. Фото © Freepik / free-photo

В субботу, 19 августа, в России и других странах отмечается праздник профессионалов и любителей, увлекающихся фотоискусством, — Всемирный день фотографии. Вот что о нём известно: праздник международный, неофициальный;

отмечается каждый год 19 августа, дата не смещается;

инициатор — австралийский фотограф;

приурочен праздник к историческому событию, связанному с изобретением фотографии.

Сегодня каждый из нас, имеющих смартфон, немного фотограф. Но есть люди, которым мало снимков на камеры таких устройств. Помимо профессионалов, снабжающих средства информации качественными фото, работающих на свадьбах и торжествах, есть ещё любители, которые тоже занимаются уже настоящим фотоискусством. Сегодня праздник и тех и других.

Всемирный день фотографии (World photography day), который сегодня отмечают все фотографы земли, был учреждён в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара. Он предложил за дату праздника взять день, когда в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото — дагеротипа, прототипа фотографии. Это изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагеру. Его патент выкупило Правительство Франции и провозгласило это "подарком миру". Изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии.

Первое цветное фото было получено в том же веке — в 1861 году это удалось Джеймсу Максвеллу. Лишь спустя 120 лет, в 1981-м, в Японии появилась первая цифровая камера, и век физических носителей фотоснимков — пластин, плёнок, слайдов — подошёл к закату. Сейчас благодаря чувствительным сенсорам и маленьким чипам в миллиардах устройств мы можем запечатлевать каждое событие в нашей жизни одним нажатием кнопки.

День города Екатеринбурга

19 августа 2023 года в Екатеринбурге отмечают 300-летие города. Фото © екатеринбург.рф

Сегодня, 19 августа, также отмечается День города Екатеринбурга. Учитывая то, как его история связана с историей страны, этот праздник важен и для всей России. Тем более что столица Урала сегодня празднует юбилей. Вот что это за событие: День города Екатеринбурга — праздник официальный;

отмечается ежегодно в третью субботу августа;

в этом году город празднует 300-летие;

это сопровождается множеством различных мероприятий.

Екатеринбург — это четвёртый по численности населения город России (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска). Датой его основания считается 7 (18) ноября 1723 года, когда был запущен Екатеринбургский завод и построена одноимённая крепость. Впервые посвящённый этому событию праздник отметили в 1973 году. В позднем СССР праздник перенесли на летний период, и с тех пор он отмечается в третью субботу августа.

Екатеринбург является крупнейшим экономическим, административным, культурным, научно-образовательным центром Урала. По объёму экономики среди городов он уступает только Москве и Петербургу. Для России это один из крупнейших в стране центров торговли, финансов, туризма, телекоммуникаций и важнейший транспортно-логистический узел.

В этом году, поскольку Екатеринбург отмечает 300-летие, праздничные мероприятия начались ещё 12 августа. Такое в истории празднования впервые. Основные праздничные мероприятия состоятся непосредственно в день официального торжества — 19 августа. В перечне событий знаменитая городская свадьба, вечерняя большая и шумная дискотека, разнообразные концерты, праздник автозвука, световое представление на знаменитом Макаровском мосту.

Именинники 19 августа

На сегодняшний день, 19 августа, выпадают именины только у обладателей уже основательно подзабытых имён: Дометий (Дементий);

Спас, Спасий;

Феоктист. Редакция Лайфа поздравляет именинников!

Авторы Вадим Андреев