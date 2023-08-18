Яблочный Спас, Преображение Господне, Всемирный день фотографии: Праздники и приметы 19 августа
19 августа православные в России отмечают один из главных церковных праздников, который совмещается с праздником народным, посвящённым сбору урожая. А ещё один из крупнейших российских городов отмечает 300-летний юбилей.
Freepik / free-photo
Преображение Господне
19 августа отмечается Преображение Господне. Фото © Денис Гришкин
Сегодня, 19 августа, в России отмечается большой православный праздник — Преображение Господне. Вот несколько фактов о нём:
- это древний православный праздник, один из двунадесятых (12 самых важных);
- отмечается ежегодно 19 августа, дата фиксированная;
- установлен в память Преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор;
- об этом событии рассказывается в трёх синоптических Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки;
- в этот день в храмах совершаются особые праздничные службы.
Согласно Писанию, совершив половину своего земного служения, Иисус Христос показал ученикам славу своего божества. Незадолго до распятия он взял Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор помолиться. Пока он это делал, они заснули, а проснувшись, увидели его преображение: лицо Иисуса Христа просияло словно солнце, одежда стала сияющей и белой как снег. Около Спасителя появились пророки Моисей и Илия и беседовали с Ним. Учеников охватила радость, Пётр воскликнул, появилось светлое облако, и оттуда раздался голос Божий: "Это сын мой возлюбленный, в котором всё моё благоволение; его слушайте". Ученики пали на землю в страхе, но Иисус сказал: "Встаньте и не бойтесь". Когда они поднялись, то там был уже только Он. Уходя с горы, учитель повелел ученикам никому не рассказывать об этом случае до его воскрешения.
Празднуя Преображение Господне, Православная церковь исповедует соединение во Христе двух естеств — божественного и человеческого. Священники в этот день надевают белые облачения, которые символизируют Божественный свет, исходивший от Иисуса на горе. Торжества на праздник Преображения Господня были установлены в IV веке, после того как царица Елена построила храм на месте Преображения Иисуса Христа на горе Фавор.
Яблочный Спас
19 августа отмечается Яблочный Спас. Фото © Freepik / free-photo
Также сегодня, 19 августа, православные в России отмечают народный праздник Яблочный Спас, проистекающий из празднества Преображения Господня. Рассказываем о нём:
- древний обычай освящать плоды в это время года восходит к VIII веку;
- традицию отмечать именно Яблочный Спас объясняют распространённостью этих фруктов в России;
- по уставу же положено освящать виноград, так как из него делают вино для таинства евхаристии.
Такой праздник, как Яблочный Спас, стал народной версией Преображения Господня. Яблоки на Руси в этот день заменили виноград, а сам день оброс немалым количеством традиций и примет, зачастую далёких от христианства. Например, в старину на Яблочный Спас к могилам приносили освящённые яблоки. Они считались "райскими плодами" для душ умерших. А ещё крестьяне считали, что в этот день на землю из рая спускается птица Сирин и плачет, поливая яблоки мёртвой росой. Однако затем её сменяет птица радости Алконост и смахивает с крыльев уже живую росу. Поэтому есть яблоки до обеда на Преображение Господне запрещалось, а после — приветствовалось.
Почему же Яблочный Спас, по сути праздник урожая, отмечается в день Преображения Господня? Ведь, согласно Евангелию, оно состоялось за 40 дней до крестной смерти Христа, то есть примерно в феврале или марте. Дело в том, что его празднование в августе установилось как традиция в качестве замены языческого праздника урожая. Связано это с тем, что христианство входило в жизнь людей постепенно. Церковь старалась не насильно отменять языческие торжества, а органично заменять их христианскими.
Приметы 19 августа
Считается, что на Яблочный Спас, впрочем как и на другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжёлой работой. Священнослужители поясняют, что на самом деле строгих запретов нет, тем более если работу не отменить и не перенести. А вот со свадьбами ситуация другая: их в этот день не принято играть. В храмах на Преображение Господне, как и на остальные двунадесятые праздники, не венчают. На Яблочный Спас принято угощать освящёнными фруктами. Считается, что, каков вкус первого съеденного яблока, таким и будет ближайшее будущее. Если оно было сладким — хороший знак, а если кислым — ждать трудностей.
Погодные приметы на 19 августа
- Яблочный Спас жаркий — зима будет малоснежной.
- День выдался дождливым — зимой снега будет много.
- Погода сухая — и осень будет такой же.
- Солнце на Преображение, и на Покров будет так же.
Всемирный день фотографии
19 августа — Всемирный день фотографии. Фото © Freepik / free-photo
В субботу, 19 августа, в России и других странах отмечается праздник профессионалов и любителей, увлекающихся фотоискусством, — Всемирный день фотографии. Вот что о нём известно:
- праздник международный, неофициальный;
- отмечается каждый год 19 августа, дата не смещается;
- инициатор — австралийский фотограф;
- приурочен праздник к историческому событию, связанному с изобретением фотографии.
Сегодня каждый из нас, имеющих смартфон, немного фотограф. Но есть люди, которым мало снимков на камеры таких устройств. Помимо профессионалов, снабжающих средства информации качественными фото, работающих на свадьбах и торжествах, есть ещё любители, которые тоже занимаются уже настоящим фотоискусством. Сегодня праздник и тех и других.
Всемирный день фотографии (World photography day), который сегодня отмечают все фотографы земли, был учреждён в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара. Он предложил за дату праздника взять день, когда в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото — дагеротипа, прототипа фотографии. Это изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагеру. Его патент выкупило Правительство Франции и провозгласило это "подарком миру". Изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии.
Первое цветное фото было получено в том же веке — в 1861 году это удалось Джеймсу Максвеллу. Лишь спустя 120 лет, в 1981-м, в Японии появилась первая цифровая камера, и век физических носителей фотоснимков — пластин, плёнок, слайдов — подошёл к закату. Сейчас благодаря чувствительным сенсорам и маленьким чипам в миллиардах устройств мы можем запечатлевать каждое событие в нашей жизни одним нажатием кнопки.
День города Екатеринбурга
19 августа 2023 года в Екатеринбурге отмечают 300-летие города. Фото © екатеринбург.рф
Сегодня, 19 августа, также отмечается День города Екатеринбурга. Учитывая то, как его история связана с историей страны, этот праздник важен и для всей России. Тем более что столица Урала сегодня празднует юбилей. Вот что это за событие:
- День города Екатеринбурга — праздник официальный;
- отмечается ежегодно в третью субботу августа;
- в этом году город празднует 300-летие;
- это сопровождается множеством различных мероприятий.
Екатеринбург — это четвёртый по численности населения город России (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска). Датой его основания считается 7 (18) ноября 1723 года, когда был запущен Екатеринбургский завод и построена одноимённая крепость. Впервые посвящённый этому событию праздник отметили в 1973 году. В позднем СССР праздник перенесли на летний период, и с тех пор он отмечается в третью субботу августа.
Екатеринбург является крупнейшим экономическим, административным, культурным, научно-образовательным центром Урала. По объёму экономики среди городов он уступает только Москве и Петербургу. Для России это один из крупнейших в стране центров торговли, финансов, туризма, телекоммуникаций и важнейший транспортно-логистический узел.
В этом году, поскольку Екатеринбург отмечает 300-летие, праздничные мероприятия начались ещё 12 августа. Такое в истории празднования впервые. Основные праздничные мероприятия состоятся непосредственно в день официального торжества — 19 августа. В перечне событий знаменитая городская свадьба, вечерняя большая и шумная дискотека, разнообразные концерты, праздник автозвука, световое представление на знаменитом Макаровском мосту.
Именинники 19 августа
На сегодняшний день, 19 августа, выпадают именины только у обладателей уже основательно подзабытых имён:
- Дометий (Дементий);
- Спас, Спасий;
- Феоктист.
Редакция Лайфа поздравляет именинников!