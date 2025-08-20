Маринин день: Почему 20 августа нужно совершать добрые дела и печь малиновые пироги

В России 20 августа отмечается Бабий день или Марина — Пимена. Праздник носит религиозное значение, однако глубоко укоренился в народных традициях, символизируя уважение к женщине, дому и семейному благополучию. На Руси этот день ещё называли Малинником. Хозяйки завершали сбор малины и пекли пироги с ягодами. Девушки устраивали посиделки с песнями и угощениями. Считалось, что яичница и пирог с малиной, съеденные в этот день, способствуют укреплению женского здоровья и приносят счастье.

В тот же день церковь вспоминает мученика Марина Кесарийского. Его подвергли жестоким пыткам за веру: бросили в кипяток и оставили на растерзание львам. Но звери не тронули святого, а кипяток не причинил ему вреда. Когда Марин отказался отречься от христианской веры, его казнили. В народной памяти он остался символом стойкости и мужества перед лицом мучений.

А Святой Пимен Печерский, которого в народе прозвали Многоболезненным, жил на границе XI–XII веков. С ранних лет он страдал от слабости и тяжёлых болезней. Родители привели его в Киево-Печерскую лавру с молитвами о выздоровлении, однако сам Пимен попросил Бога оставить ему страдания как средство духовного испытания. Он провёл в монастыре два десятилетия и был исцелён лишь перед смертью. В этот момент над храмом появились три огненных столпа — знак того, что Господь принял его подвиг.

Поскольку святой Пимен всю жизнь страдал от болезней, день его памяти также посвящался помощи нуждающимся. На Руси было принято подавать милостыню, навещать больных и сирот, приносить в приюты пироги и еду. Наши предки верили, что добрые дела 20 августа возвращаются. А ругань была под запретом. Любые ссоры или жалобы могли привести к затяжным неприятностям.

Особое значение придавалось аистам — символам материнства и домашнего уюта. Если аист кружил над домом, ожидали скорого пополнения в семье, а если садился на крышу, ждали больших перемен. В этот день запрещалось проявлять злость или агрессию, особенно по отношению к аистам. Не рекомендовалось тяжелое трудиться в поле или принимать поспешные решения, женщины должны были отдыхать и проводить время с близкими