Раскрыто лучшее "средство" от осенней депрессии, но оно доступно лишь путешественникам во времени

Осень в России ассоциируется с обилием пасмурных и дождливых дней без единого солнечного лучика. Многих такая погода может вогнать в депрессию, что чревато серьёзными проблемами со здоровьем. О том, как этого избежать, рассказал психолог и коуч Александр Кичаев. По мнению эксперта, начинать защищаться от осенней депрессии нужно заранее, то есть хорошенько отдохнув летом.

"Осень — своеобразная пора сбора урожая. Если человек нормально провёл лето, получил энергию солнца, моря и гор, то в осень он войдёт с мотивацией. Это позволит реализовать все свои навыки и возможности", — объяснил психолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Осенью тоже нужно давать себе отдых, не тратя всё своё время на работу. Всегда можно расслабиться в выходные и праздники, переключив свой разум на что-то помимо работы, добавил коуч.

Если депрессии не удалось избежать, то с ней нужно проводить грамотную работу, предупредил собеседник издания. Как бы тревоги вас ни одолевали, какими бы колоссальными ни казались проблемы, их можно разбить на составляющие и убедиться, что всё не так страшно, как казалось сперва. Это касается всего, будь то финансовые трудности, проблемы в личной жизни и так далее, уверен эксперт.

Но ни в коем случае нельзя относиться к своему недугу несерьёзно. Не стоит думать, что это просто период плохого настроения, депрессия — опасное заболевание, работать с которым должен специалист — психиатр или психотерапевт.