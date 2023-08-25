Регион

Уведомления отключены

25 августа, 15:13

Раскрыто лучшее "средство" от осенней депрессии, но оно доступно лишь путешественникам во времени

Коуч Кичаев: Лучшая профилактика осенней депрессии — хороший летний отдых

Осень в России ассоциируется с обилием пасмурных и дождливых дней без единого солнечного лучика. Многих такая погода может вогнать в депрессию, что чревато серьёзными проблемами со здоровьем. О том, как этого избежать, рассказал психолог и коуч Александр Кичаев. По мнению эксперта, начинать защищаться от осенней депрессии нужно заранее, то есть хорошенько отдохнув летом.

"Осень — своеобразная пора сбора урожая. Если человек нормально провёл лето, получил энергию солнца, моря и гор, то в осень он войдёт с мотивацией. Это позволит реализовать все свои навыки и возможности", объяснил психолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Осенью тоже нужно давать себе отдых, не тратя всё своё время на работу. Всегда можно расслабиться в выходные и праздники, переключив свой разум на что-то помимо работы, добавил коуч.

Если депрессии не удалось избежать, то с ней нужно проводить грамотную работу, предупредил собеседник издания. Как бы тревоги вас ни одолевали, какими бы колоссальными ни казались проблемы, их можно разбить на составляющие и убедиться, что всё не так страшно, как казалось сперва. Это касается всего, будь то финансовые трудности, проблемы в личной жизни и так далее, уверен эксперт.

Но ни в коем случае нельзя относиться к своему недугу несерьёзно. Не стоит думать, что это просто период плохого настроения, депрессия — опасное заболевание, работать с которым должен специалист — психиатр или психотерапевт.

Психолог перечислила опасные последствия сменного графика

Психолог перечислила опасные последствия сменного графика

Депрессия, вызванная концом лета, действительно, достаточно распространённое явление. Лайф опубликовал пять советов от психолога, которые помогут справиться с "депрессией конца лета".

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров