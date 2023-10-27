Лунное затмение в закрывающемся коридоре: Что случится с нами 28 октября 2023 года

Лунное затмение в октябре считается особенным не только потому, что завершает коридор затмений, но и потому, что будет самым глубоким вплоть до 2025 года: тень Земли закроет до 6% поверхности естественного спутника. Лунное затмение 28 октября — это процесс, когда Земля, которая находится между Солнцем и Луной, закрывает тенью свет своего естественного спутника. Из-за этого Луна приобретает красный или оранжевый цвет, а часть спутника уходит в тень.

Где и во сколько наблюдать лунное затмение 28 октября

Коридор затмений 28 октября 2023-го: когда и где смотреть лунное и солнечное затмения. Фото © Shutterstock

Конец коридора затмений 2023 года произойдёт 28 октября 2023 года. Его фрагменты можно будет наблюдать почти на всех континентах Земли. В России лунное затмение будет видно на большей части территории: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Иркутске, за исключением части Дальневосточного региона.

По московскому времени частичное лунное затмение начнётся 28 октября в 21:35, пик придётся на 22:14, а финал — на 22:52. В момент максимального затмения Луна будет находиться на уровне 62° над горизонтом. В этот раз затмение будет частным: в тени окажется только край Луны. Весь процесс затмения продлится 4 часа 25 минут.

Увидеть конец коридора затмений 2023 года полностью смогут жители почти всех континентов, кроме большей части Северной и Южной Америки. Затмение спутника Земли совпадает с полнолунием 28 октября, а значит, и на этот раз на небе появится большой диск тёмно-красного оттенка. Такой внешний вид космического объекта называется кровавым.

Для наблюдения не требуется никаких спецустройств и оборудования, изменение оттенка Луны на красноватый будет видно невооружённым взглядом. Правда, если небо затянется облаками, насладиться астрономическим явлением всё же не получится.

Лунное затмение 2023-го: что нельзя делать 28 октября

Конец коридора затмений 2023-го: что нельзя делать 28 октября в Кровавое полнолуние. Фото © Shutterstock

Не принимайте серьёзных решений. Традиционно к ним относятся избегание важных решений, начало новых проектов или значительные изменения в жизни. Считается, что эти периоды характеризуются непредсказуемостью и нестабильностью, поэтому желательно проявлять осторожность. Коридор затмений обычно определяет тенденции на несколько лет вперёд и рекомендует всем быть внимательными к происходящему и не горячиться.

Также во время лунного затмения 28 октября не стоит заключать рисковые деловые сделки, устраивать скандалы, потому что с высокой вероятностью такие действия приведут к излишнему самоанализу и расшатают эмоциональный фон.

Что можно делать в конце коридора затмений 28 октября, когда Луна будет круглой

Лунное затмение в октябре 2023 года: что можно и нельзя делать в конце коридора затмений? Фото © Shutterstock

Во многих культурах мира издавна считалось, что лунные затмения являются предвестниками перемен, вызывая чувство беспокойства и трепета. В коридоре затмений 2023-го принято воздерживаться от определённых действий, а какие-то, наоборот, совершать активнее.

Время избавляться от ненужного

Лунное затмение 28 октября 2023 года — благоприятное время для избавления от обид, страхов и тревог, вредных привычек и всего ненужного, что может тянуть назад

Рефлексируйте и занимайтесь спортом

Астрологи во время лунного затмения 28 октября 2023 года советуют анализировать свои мысли и чувства, чтобы понять истинные желания. Полезными могут оказаться физические нагрузки, которые способствуют минимизации стресса. Эксперты рекомендуют запоминать свои сны, чтобы впоследствии была возможность их разобрать и узнать.

Стройте планы на жизнь

Полезным занятием в период лунного затмения 28 октября 2023 года станут планирование новых рабочих проектов и разработка стратегий на дальнейшую жизнь. Также не будут лишними и новые знакомства. В будущем они могут принести много пользы. Для творческих людей наступит время самореализации. Именно в этот период появится шанс достичь желаемого результата. Медитация, различные дыхательные техники, водные процедуры и прогулки на природе помогут обновиться как внутри, так и снаружи.

Лунное затмение в октябре 2023 года: какое влияние оказывает на человека

Как воздействует на людей конец коридора затмений 28 октября 2023 года. Фото © Shutterstock

У учёных нет доказательств, что затмение Луны влияет на физическое или эмоциональное состояние человека. Многие специалисты считают, что на психически здорового человека лунное затмение не оказывает воздействия. Зато оно подействует на тех, кто думает, что полнолуние на них действует, поскольку люди подстроят своё поведение и ощущения под собственные ожидания. А вот электроприборы в лунное затмение 28 октября 2023 года могут выйти из строя, а важные вещи, посылки и даже письма — потеряться.

Традиционно считается, что лунные затмения эмоционально труднее, чем солнечные. Случаются непредвиденные ситуации, активизируются страхи и неуверенность в своих силах.

Затмения обычно вызывают эмоциональные встряски, которые необходимы для переосмысления и радикальных жизненных перемен. Поэтому у многих могут пробуждаться грусть, раздражительность, излишняя уязвимость, пессимизм, страхи, неуверенность в себе, часто накатывает усталость, кажется, что всё валится из рук.

Коридор затмений 2023 года поможет избавиться от вредных привычек и лишних килограммов

Как лунное затмение 28 октября поможет бороться с вредными привычками. Фото © Shutterstock

В период коридора затмений 2023 года можно начать борьбу с вредными привычками. Одной из таких сегодня считается переедание, которое приводит к избыточному весу. В психосоматике есть множество причин, объясняющих появление лишних килограммов. Разумеется, с каждым отдельным случаем должен разбираться врач на основании анализов. Самолечение здесь неуместно. Лишний вес требует комплексного лечения. Однако отметим, что большинство негативных эмоций обязательно скажется на форме тела. С возрастанием злости у человека будет увеличиваться и аппетит. Не зря есть выражение зверский аппетит.

По мнению эстонского врача и автора учения о духовном развитии Лууле Виилмы, если человек по каким-то причинам начал агрессивно защищаться от ситуации, окружения или всего мира, у него обязательно будет увеличиваться в размерах живот. Причём внешне борец может быть совершенно спокойным, не ввязываться в драки и выяснения отношений. Но тело не обманешь — оно знает, что для самозащиты потребуется прослойка жира.

Кстати, у женщин, когда они перестали ценить свою женственность, чувствуют себя ненужными и невостребованными, нижняя часть живота и талия могут начать набирать лишние объёмы. Во время коридора затмений 2023 года будет полезно проанализировать, какую эмоцию или страх вы не можете отпустить. Разобравшись со своими чувствами и внутренним миром, бороться с лишним весом будет легче.

Гороскоп на 28 октября 2023 года: что ждать от лунного затмения

Что ждать от лунного затмения 28 октября 2023 года каждому знаку зодиака. Фото ©

Для многих в октябре финиширует период, который начался два года назад. Коридор затмения 2023 года пройдёт на фоне очень активного Плутона — ночного управителя знака зодиака Скорпион. Луна будет находиться рядом с Юпитером и Ураном — в Тельце, а напротив — Солнце, Марс и Меркурий в Скорпионе. Данные противоречивые энергии могут привести к конфликту между потребностью перемен и желанием комфорта и безопасности.

Как отмечают астрологи, Тельцы, Скорпионы, а также Львы и Водолеи, а также люди, которые родились в полнолуние или в момент лунного затмения, могут быть особенно чувствительны к данному событию.

В астрологии ось Телец – Скорпион рассматривается как ось финансов, ресурсов и здоровья. Возможно, кому-то придётся пересмотреть своё отношение к перечисленным сферам во время лунного затмения 28 октября 2023 года.

Вероятно, придётся с чем-то или с кем-то расстаться или перевести отношения на новый уровень. Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи ощутят прилив энергии, из-за которого не смогут справиться с потоком мыслей и чувств. Представители этих знаков зодиака захотят пересмотреть своё прошлое и проанализировать ошибки, сделать выводы.

Всем представителям зодиакального круга во время лунного затмения 28 октября 2023 года важно окружить себя позитивной энергией, провести время с близкими — это поможет укрепить семейные узы. Также на состоянии хорошо скажется встреча с друзьями. Однако, если возникнут спорные ситуации, важно проявить терпение, смягчить углы в общении с партнёром и с другими.

Когда следующее лунное затмение?

Лунное затмение в коридоре 28 октября 2023 года. А когда следующее?