Телефонные террористы угрожают расправой актрисе из "Папиных дочек"

Актриса Полина Денисова из сериала "Папины дочки", которая является студенткой ГИТИСа, столкнулась с угрозами в соцсетях. Неизвестные уже несколько дней подряд пишут артистке сообщения в разных соцсетях — пытаются узнать, где живёт девушка, и угрожают ей расправой.

Также Денисовой звонили с нескольких телефонов, но она не брала трубки. Неизвестные позвонили матери артистки и заявили, что планируют "заминировать" метро и ГИТИС от имени её 19-летней дочери. Накануне злоумышленники прислали сообщения от лица актрисы в её учебное заведение. В нём говорилось, что Полина якобы "осознала себя богиней и заминировала ГИТИС", а также требует перевести на её номер один миллион рублей.

В настоящее время актриса уже обратилась за помощью в правоохранительные органы. Она попросила провести проверку по факту угроз и установить личности телефонных террористов.