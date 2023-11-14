Регион

Уведомления отключены

14 ноября, 13:12

Телефонные террористы угрожают расправой актрисе из "Папиных дочек"

Неизвестные от имени актрисы Полины Денисовой "заминировали" ГИТИС

<p>Актриса Полина Денисова. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id272692287" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Полианна Денисова"</a></p>

Актриса Полина Денисова. Обложка © VK / "Полианна Денисова"

Актриса Полина Денисова из сериала "Папины дочки", которая является студенткой ГИТИСа, столкнулась с угрозами в соцсетях. Неизвестные уже несколько дней подряд пишут артистке сообщения в разных соцсетях — пытаются узнать, где живёт девушка, и угрожают ей расправой.

Также Денисовой звонили с нескольких телефонов, но она не брала трубки. Неизвестные позвонили матери артистки и заявили, что планируют "заминировать" метро и ГИТИС от имени её 19-летней дочери. Накануне злоумышленники прислали сообщения от лица актрисы в её учебное заведение. В нём говорилось, что Полина якобы "осознала себя богиней и заминировала ГИТИС", а также требует перевести на её номер один миллион рублей.

В настоящее время актриса уже обратилась за помощью в правоохранительные органы. Она попросила провести проверку по факту угроз и установить личности телефонных террористов.

Угрожал и шантажировал: Участница "Битвы экстрасенсов" сделала страшное признание об известном медиуме

Угрожал и шантажировал: Участница "Битвы экстрасенсов" сделала страшное признание об известном медиуме

Ранее Лайф писал, что телефонные мошенники позвонили в полицию от имени известного тиктокера Ивана Золо и сообщили, что он убил свою мать. Сам же блогер рассказал, что неизвестные терроризировали его несколько месяцев. Злоумышленники отправляли от его имени сообщения о "минировании" станций метро.

Ян Поланин
  • Новости
  • Мошенничество
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Происшествия
  • Криминал
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров