В Сети появился финальный трейлер фильма "Брат-3" с рэпером Птахой
В Сети появился трейлер долгожданного продолжения культового фильма "Брат". Вот только к дилогии режиссёра Алексея Балабанова сиквел не имеет никакого отношения.
В новой части рассказывается история любви генеральской дочки из Тамбова и уличного художника. Их отношения не одобряет её отец, у которого, кстати, есть брат-близнец, возглавляющий ОПГ. Сюжет закручивается, когда два грабителя проваливают задание. Именно их неудача запускает череду событий, которые меняют жизнь людей и рушат целые семьи.
Режиссёром фильма выступил Валерий Переверзев, а продюсером — Юлия Переверзева. В ролях снялись актёры Александра Вознесенская, Владимир и Юрий Торсуевы, Оливье Сиу, рэпер Птаха и другие. В кино новинку можно будет увидеть уже 23 ноября.
Ранее Лайф рассказывал, что пользователи раскритиковали фильм "Брат-3" ещё до его выхода. Комментаторы назвали кинокартину танцем на костях известного в России и за рубежом режиссёра Алексея Балабанова. По их словам, решение снять лютую безвкусицу — это настоящее посягательство на святое. При этом актёр Виктор Сухоруков, снявшийся в предыдущих частях, грозно заявил, что не будет смотреть фильм, созданный "шпаной", а продюсер Игорь Каленов констатировал, что картине "не хватает ума и таланта".
YouTube / HHG Film Company