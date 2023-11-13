В Сети появился финальный трейлер фильма "Брат-3" с рэпером Птахой

В Сети появился трейлер долгожданного продолжения культового фильма "Брат". Вот только к дилогии режиссёра Алексея Балабанова сиквел не имеет никакого отношения.

В новой части рассказывается история любви генеральской дочки из Тамбова и уличного художника. Их отношения не одобряет её отец, у которого, кстати, есть брат-близнец, возглавляющий ОПГ. Сюжет закручивается, когда два грабителя проваливают задание. Именно их неудача запускает череду событий, которые меняют жизнь людей и рушат целые семьи.