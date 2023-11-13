Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 14:35

Новая смерть в команде "Эйфории": создатель сериала внезапно умер в 44 года

Deadline: Продюсер сериала "Эйфория" Кевин Турен скончался на 45-м году жизни

<p>Продюсер сериала "Эйфория" Кевин Турен скончался на 45-м году жизни. Обложка © ТАСС / Zuma / Debby Wong</p>

Продюсер сериала "Эйфория" Кевин Турен скончался на 45-м году жизни. Обложка © ТАСС / Zuma / Debby Wong

В США в возрасте 44 лет скоропостижно скончался создатель нашумевших сериалов "Идол" и "Эйфория" Кевин Турен. Об этом в беседе с изданием Deadline сообщил его отец. Точная причина смерти именитого продюсера не раскрывается. Сказано лишь, что его безвременный уход "стал огромной неожиданностью для всех коллег, друзей и близких".

"Мой Кевин был настолько особенным, что весь мир съёжился без него", сообщил изданию убитый горем отец Эдвард Турен.

Кевин Турен был известен в индустрии. За 20 лет работы в его послужном продюсерском списке обосновались десятки ярких проектов, таких как "Порочная страсть" (2012) с Ричардом Гиром, "Этот неловкий момент" (2014) с Заком Эфроном, "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Николасом Кейджем (2022), но наиболее значимыми из них стали "Эйфория" с Зендеей и "Идол", в котором блистали The Weeknd и Лили-Роуз Депп.

Установлена причина смерти звезды "Эйфории", актёра Ангуса Клауда

Установлена причина смерти звезды "Эйфории", актёра Ангуса Клауда

Напомним, это уже не первая смерть, с которой столкнулась команда сериала "Эйфория". 1 августа 2023 года умер актёр Ангус Клауд, сыгравший роль наркоторговца Феско. Известно, что в последние годы он страдал депрессией. Киноартист ушёл из жизни в своём доме в Окленде спустя неделю после смерти отца.

Марина Калегина
  • Новости
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Кино и сериалы
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров