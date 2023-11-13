Новая смерть в команде "Эйфории": создатель сериала внезапно умер в 44 года
Deadline: Продюсер сериала "Эйфория" Кевин Турен скончался на 45-м году жизни
Продюсер сериала "Эйфория" Кевин Турен скончался на 45-м году жизни. Обложка © ТАСС / Zuma / Debby Wong
В США в возрасте 44 лет скоропостижно скончался создатель нашумевших сериалов "Идол" и "Эйфория" Кевин Турен. Об этом в беседе с изданием Deadline сообщил его отец. Точная причина смерти именитого продюсера не раскрывается. Сказано лишь, что его безвременный уход "стал огромной неожиданностью для всех коллег, друзей и близких".
"Мой Кевин был настолько особенным, что весь мир съёжился без него", — сообщил изданию убитый горем отец Эдвард Турен.
Кевин Турен был известен в индустрии. За 20 лет работы в его послужном продюсерском списке обосновались десятки ярких проектов, таких как "Порочная страсть" (2012) с Ричардом Гиром, "Этот неловкий момент" (2014) с Заком Эфроном, "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Николасом Кейджем (2022), но наиболее значимыми из них стали "Эйфория" с Зендеей и "Идол", в котором блистали The Weeknd и Лили-Роуз Депп.
Напомним, это уже не первая смерть, с которой столкнулась команда сериала "Эйфория". 1 августа 2023 года умер актёр Ангус Клауд, сыгравший роль наркоторговца Феско. Известно, что в последние годы он страдал депрессией. Киноартист ушёл из жизни в своём доме в Окленде спустя неделю после смерти отца.