Новая смерть в команде "Эйфории": создатель сериала внезапно умер в 44 года

В США в возрасте 44 лет скоропостижно скончался создатель нашумевших сериалов "Идол" и "Эйфория" Кевин Турен. Об этом в беседе с изданием Deadline сообщил его отец. Точная причина смерти именитого продюсера не раскрывается. Сказано лишь, что его безвременный уход "стал огромной неожиданностью для всех коллег, друзей и близких".

"Мой Кевин был настолько особенным, что весь мир съёжился без него", — сообщил изданию убитый горем отец Эдвард Турен.

Кевин Турен был известен в индустрии. За 20 лет работы в его послужном продюсерском списке обосновались десятки ярких проектов, таких как "Порочная страсть" (2012) с Ричардом Гиром, "Этот неловкий момент" (2014) с Заком Эфроном, "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Николасом Кейджем (2022), но наиболее значимыми из них стали "Эйфория" с Зендеей и "Идол", в котором блистали The Weeknd и Лили-Роуз Депп.