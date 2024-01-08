Бросившему двухмесячного сына в сугроб блогеру грозит уголовное дело

Как ранее сообщал Лайф, на Косенко после ролика с двухмесячным сыном обрушилась волна негодования со стороны пользователей соцсетей. Они начали писать в адрес блогера ругательства и угрожать ему органами опеки. Сам же Сергей заявил, что видео якобы являлось постановочным и вместо ребёнка в снег отправилась кукла, но ему никто не поверил.

Косенко — блогер-марафонщик и предприниматель из Ярославской области, ему 36 лет. В соцсетях Сергей утверждает, что прошёл десятки тренингов, в том числе у именитого американца Тони Роббинса, как когда-то Елена Блиновская. Сейчас он продаёт марафоны "о деньгах, мечтах, популярности и мышлении", а также курсы по криптовалюте и заработку на недвижимости в Дубае. За своё наставничество Косенко берёт от пяти до десяти миллионов рублей, а вход в его бизнес-клуб "О1" стоит один миллион рублей, встречи там, к слову, проводятся всего четыре раза в год. Девушка Косенко — блогерша и певица Саша Белякова — уверяет, что заработала свой первый миллион рублей в 23 года, а миллион долларов — в 26. В соцсетях она также занимается бизнес-коучингом и продажей медитаций и курсов о заработке денег и личностном росте.