В Ростове-на-Дону врачи спасли младенца с пятикратным обвитием пуповиной

В Ростове-на-Дону врачи областного перинатального центра спасли новорождённого с пятикратным обвитием пуповиной. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ростовской области со ссылкой на главу Минздрава региона Елену Теплякову.

Молодой матери ещё на ранних сроках беременности диагностировали двукратное обвитие, а на третьем триместре выявили трёхкратное. Позже врачи сделали УЗИ, на котором было показано уже пятикратное обвитие пуповиной вокруг шеи малыша. Тогда было решено экстренно сделать кесарево сечение, ведь это является серьёзной патологией.

"Специалисты смогли аккуратно извлечь и распутать малыша. В настоящее время с малышом и мамой всё хорошо. Они выписаны из перинатального центра на третьи сутки и уже находятся дома", — говорится в сообщении.