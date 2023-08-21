В Петербурге врачи выходили новорождённого весом всего 320 граммов

Младенец, родившийся в январе с весом всего 320 граммов, поправился и был выписан из петербургского Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

"Да, такой младенец лежал у нас с января, он весил 320 граммов. Но в августе, примерно неделю или две назад, он выписан из больницы", — рассказали в детской больнице корреспонденту РИА "Новости".

Малыш родился раньше срока, на 22-й неделе беременности, и лечился в центре более шести месяцев. Благодаря стараниям врачей он окреп, набрал вес и научился дышать и есть самостоятельно.