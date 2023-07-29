В Петербурге врачи спасли мальчика с почти перекрытым пищеводом

В Санкт-Петербурге хирурги Педиатрического университета провели успешную операцию шестимесячному мальчику из Ижевска, который родился с заращением естественных отверстий пищевода с дистальным свищом. Теперь мальчик сможет нормально питаться и его жизнь наладится.

Как сообщает газета "Петербургский дневник", операция была сложной и длилась шесть часов. Пищевод у ребёнка был зарощен, а желудок сообщался с трахеей. Каждый месяц жизни малыша всё больше усиливал патологию. До этого его пытались прооперировать врачи в Ижевске, но неудачно.

"Это действительно уникальная операция, лично я нигде не читал и не слышал, чтобы кто-то сделал нечто подобное. Мы применили комбинацию методов, каждый из которых известен, но в комбинации мы применили их впервые для одного ребёнка. Риск был очень большой", — сказал детский хирург Роман Ти.

Теперь мальчик питается самостоятельно, пищевод проходим полностью. У него не возникло никаких осложнений после операции. В ближайшее время малыша выпишут.