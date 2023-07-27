В Подмосковье парень проглотил зубную щётку, дверную ручку и дужки от очков
В Подмосковье врачи спасли парня, проглотившего зубную щётку и дверную ручку
Предметы, найденные в желудке у 22-летнего пациента Коломенской больницы. Обложка © Telegram / SHOT
В Московской области врачи спасли 22-летнего парня, который проглотил зубную щётку, дверную ручку и две дужки от очков. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, пациент поступил в Коломенскую больницу, где первым делом ему провели диагностику. Результаты анализов повергли в шок всех медиков: в желудке и пищеводе находился странный набор предметов. Причём ответить на вопрос о том, как и зачем он их съел, парень так и не смог.
В итоге с помощью эндоскопа врачи вытащили из желудка щётку и дверную ручку, однако чтобы достать дужки, пришлось проводить операцию. Пока пациент восстанавливается, а как только наберётся сил, его сразу же планируется отправить на обследование в психиатрическую больницу.
Ранее Лайф рассказывал, как подмосковные врачи спасли 40-летнего мужчину с разрывом пищевода. Пациент поступил в больницу с жалобами на загрудинную боль и рвоту. В итоге проведённые обследования показали, что опасное для жизни состояние возникло у него в результате переедания.