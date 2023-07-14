Подмосковные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода из-за переедания

В Видном Московской области хирурги спасли мужчину с разрывом пищевода. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, 40-летний пациент поступил в больницу с жалобами на загрудинную боль и рвоту.

В ходе обследования у него выявили спонтанный разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и эмпиемы — нагноения плевральной полости. Подчёркивается, что опасное для жизни состояние у пациента возникло из-за переедания. По словам заместителя главного врача по медицинской части Константина Хадикова, операция продлилась восемь часов.

"Первым этапом мы удалили поражённую часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения", — рассказал он.

Операция, проведённая в Видном мужчине с разрывом пищевода. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение, однако ближайшие несколько месяцев он будет питаться через гастростому — трубку, вставленную напрямую в желудок. Пациенту предстоит реконструктивная операция по созданию искусственного пищевода, который сформируют из части кишечника или желудка. Уже после этого он начнёт есть самостоятельно.