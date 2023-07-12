Врачи из Петербурга провели уникальную операцию по восстановлению кожи лица

Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе помогают восстановить лицо петербурженке, получившей сильнейший ожог. Данная операция проводится по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По данным телеканала, серия уникальных эндоскопических операций проводится в России впервые, тем более по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Пациентка Екатерина перенесла уже четыре вмешательства, впереди — ещё столько же. Женщина поблагодарила врачей за спасение и призналась, что доктора возвращают ей уверенность в себе.

"Меня здесь поддерживают все и всегда заботятся обо мне. Это действительно так. Я здесь уже второй год и очень благодарна персоналу. Я очень рада, что у нас такие врачи", — рассказала Екатерина.

Ожоги лица, шеи и части груди она получила дома, два года назад. К сожалению, тогда её прооперировать не смогли, так как тест на коронавирус оказался положительным. Пока Екатерина лежала в ковидной Покровской больнице, повреждённая кожа зарубцевалась. Теперь единственное, что ей может помочь, — это серия пластических операций.

Работа непростая: врачи через небольшие проколы оперируют под кожей — убирают рубцы от предыдущих манипуляций. Как рассказал заведующий ожоговым отделением № 2 Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Дмитрий Козулин, перемещение тканей на лице — сложная операция, так как нельзя задеть сосуды и нервы, которых в лицевой области очень много.

Козулин пояснил, что использование эндоскопических технологий менее травматично для пациента и видимых следов после хирургического вмешательства не останется. Ожидается, что эффект будет заметен уже через шесть месяцев.