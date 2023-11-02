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2 ноября, 14:21

Путин поручил доложить о мерах по стабилизации цен на бензин и дизель

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и нефтяным компаниям принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам прошедшего в конце сентября совещания главы государства с кабмином.

"Правительству РФ при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объёме", — сказано в перечне.

Президент страны ждёт доклады по этому вопросу до 10 ноября и 8 декабря текущего года.

В России все виды топлива подешевели на 1–3%

В России все виды топлива подешевели на 1–3%

Ранее ФАС сообщила о стабилизации розничных цен на бензин в России. Как уточнили в ведомстве, такого результата удалось добиться благодаря корректировке биржевой стоимости топлива. Параллельно служба продолжает проводить проверки в различных регионах страны.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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