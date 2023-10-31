В России все виды топлива подешевели на 1–3%

В России снизились цены на все виды топлива, в том числе бензин и летний дизель. Об этом свидетельствуют данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость бензина АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России упала на 1,91% и теперь стоит 48 497 рублей за тонну, при этом 95-й подешевел на 3,15% — до 51 963 рублей. Вместе с тем цена на летнее дизельное топливо уменьшилась на 0,68% и стала стоить 55 301 рубль за тонну.

С момента введения запрета на экспорт российских нефтепродуктов марка АИ-92 подешевела на 21,6%, АИ-95 — на 21,9%, а летний дизель — на 23,1%. Также в ходе торгов упала цена на межсезонное и зимнее дизтопливо до 57 232 (-1,84%) и до 70 932 (-1,36%) рублей за тонну соответственно.

Кроме того, опустилась стоимость мазута на 10,89% — до 20 742 рублей за тонну, а также сжиженных углеводородных газов (СУГ) на 4,02% — до 35 080 рублей за тонну.