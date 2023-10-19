Прогноз на следующую неделю: Почему поднялись цены на бензин на бирже и как это отразится на рознице После снижения на бирже снова начался рост цен на бензин и дизель. Почему дорожает топливо? Как события на рынках скажутся на стоимости бензина и дизеля на АЗС? 18 октября, 22:41 На бирже снова стали расти цены на бензин и дизель. Обложка © Shutterstock

Топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уверенно дорожает. Котировки Аи-92 выросли на 3,8% — до 62,72 тысячи рублей за тонну, Аи-95 — на 3,1%, до 68,643 тысячи, дизель подорожал на 4,6%, до 59,091 тысячи. И это несмотря на то, что правительство опубликовало постановление об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов на бирже.

— Пока тренд явно восходящий, и, если он продолжится, в ближайшую неделю цены на топливо быстро отыграют падение предыдущей недели. До розницы же, как правило, биржевые колебания если и доходят, то с некоторым лагом. Так что в ближайшую неделю я не ожидаю заметных подорожаний бензина и дизеля на АЗС, — такой прогноз сделал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода тоже обратил внимание, что розничные цены реагируют на динамику оптовых цен не сразу, а с течением времени. Кроме того, их рост опять сдерживается демпфером. Поэтому на следующей неделе вряд ли можно будет ожидать какой-либо заметной реакции цен на АЗС на происходящее сегодня на оптовом рынке топлива.

— Биржевые цены всегда будут колебаться в любую сторону. Меньше предложение при высоком спросе — цены растут, и наоборот. В настоящее время скачок оптовых цен на бирже может быть связан с тем, что Московский НПЗ встал на плановый ремонт и ещё продолжаются ремонты на некоторых других крупных НПЗ, что сокращает предложение. Определённую роль играет и запрет экспорта нефтепродуктов, что уже привело к снижению объёмов переработки нефти. Происходящее сегодня на бирже, скорее всего, вызвано краткосрочными техническими факторами, — рассказал Андрей Лобода.

Цены на бензин продолжат плавное снижение в среднем по стране. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Цены на топливо на бирже и АЗС могут колебаться под влиянием таких факторов, как мировые цены на нефть. Они естественным образом влияют на стоимость бензина. Изменения в мировых ценах на нефть могут отразиться на ценах на топливо. Если национальная валюта ослабевает по отношению к доллару, это может привести к увеличению стоимости импорта нефти и, как следствие, бензина. Цены на топливо могут также меняться в зависимости от сезонных факторов, спроса и предложения. Об этом рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

— Мы считаем, что на данный момент все эти факторы сошлись воедино и так получилось, что произошло значительное повышение цен некоторое время назад. Однако после введённых властями мер мы ожидаем коррекцию стоимости топлива. На следующей неделе цены могут продолжить небольшое снижение. Скорее, это можно даже назвать коррекцией, — добавил Александр Шнейдерман.

Принятые в конце сентября административные методы правительства по ограничению отгрузок дизтоплива за границу привели к трёхкратному снижению экспорта и высвобождению около одного миллиона тонн дизельного топлива для внутреннего рынка. Данное вмешательство уже начало приводить к высвобождению поставленных ранее — более дорогих — контрактов нынешними дешёвыми. В результате средние цены за дизель на АЗС снизились по стране на 30 копеек. В то же время в четырёх субъектах РФ был зафиксирован рост на этот вид топлива. Об этом рассказал финансовый аналитик маркетплейса ФИНМИР Александр Соловьёв.

Вместе с тем, если считать в годовом исчислении, данные Росстата показывают рост бензина марок АИ-92 и 95 в среднем на 8,7%, а дизельного топлива — на 10,6%. Однако это увеличение на годовом горизонте произошло из-за низкой базы 2022 года. Цены на бензин продолжат плавное снижение в среднем по стране.

— Поводов для их роста в ближайшей перспективе не предвидится, поскольку дешёвое топливо продолжит поступать на внутренний рынок, — считает Александр Соловьёв.

Авторы Нина Важдаева