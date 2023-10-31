Доллар опускался до 92 рублей в ходе торгов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 92 рублей впервые со 2 августа.

Так, на 9:59 мск американская валюта упала до 92 рублей, а на 10:28 доллар замедлил снижение и находился на уровне 92,2. Евро к настоящему моменту находится на отметке 97,92, а юань — 12,56.