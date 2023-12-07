Подавляющее большинство россиян назвали президентские выборы значимым событием для страны

"Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы президента России, это высокий показатель. 84% россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично. Среди декларирующих участие в выборах — 92%. 89% россиян считают выборы президента РФ важным событием для страны. Среди декларирующих участие в выборах — 94%", — заявил Мамонов.

По его словам, 78% россиян готовы принять участие в выборах президента. Это указывает на то, что событие является значимым для граждан. Главной мотивацией для участия в выборах респонденты называют патриотизм (91%), а также мотив будущего, который связан с семьёй (68%).