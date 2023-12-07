Подавляющее большинство россиян назвали президентские выборы значимым событием для страны
Мамонов: 89% россиян считают выборы президента важным событием для страны
Большинство россиян считают предстоящие выборы президента России важным событием. Об этом сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании".
"Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы президента России, это высокий показатель. 84% россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично. Среди декларирующих участие в выборах — 92%. 89% россиян считают выборы президента РФ важным событием для страны. Среди декларирующих участие в выборах — 94%", — заявил Мамонов.
По его словам, 78% россиян готовы принять участие в выборах президента. Это указывает на то, что событие является значимым для граждан. Главной мотивацией для участия в выборах респонденты называют патриотизм (91%), а также мотив будущего, который связан с семьёй (68%).
Напомним, сегодня Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, "за" высказались 162 сенатора. А 8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на вопрос Лайфа о готовности снова баллотироваться в президенты. А член "Единой России" Евгений Ревенко заявил, что партия уверена в победе на выборах 2024 года.
Евгений Разумный / ТАСС