Лайф снял, в каких национальных костюмах журналисты будут привлекать внимание Путина на прямой линии

В московском Гостином дворе вовсю готовятся к грядущей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В этот раз журналисты придумали оригинальный способ привлечь внимание главы государства — с помощью национальных костюмов. В таком виде на мероприятие приехали, в частности, представители Мордовии и Калмыкии.

Лайф узнал, как журналисты хотят привлечь внимание Путина с помощью национальных костюмов. Видео © LIFE

Присутствуют в Гостином дворе и журналисты из новых регионов. Например, представитель Херсонской области планирует обозначить своё присутствие табличкой с арбузом. По его словам, главным вопросом жителей области были жилищные сертификаты, а некоторые просто просили обнять президента.

"Было много слов благодарности президенту. Просто банально "Спасибо". Некоторые писали: "Можно вас обнять?", — рассказал журналист.