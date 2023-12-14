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14 декабря, 08:26

Лайф снял, в каких национальных костюмах журналисты будут привлекать внимание Путина на прямой линии

Журналисты хотят привлечь внимание Путина национальными костюмами

В московском Гостином дворе вовсю готовятся к грядущей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В этот раз журналисты придумали оригинальный способ привлечь внимание главы государства — с помощью национальных костюмов. В таком виде на мероприятие приехали, в частности, представители Мордовии и Калмыкии.

Лайф узнал, как журналисты хотят привлечь внимание Путина с помощью национальных костюмов. Видео © LIFE

Присутствуют в Гостином дворе и журналисты из новых регионов. Например, представитель Херсонской области планирует обозначить своё присутствие табличкой с арбузом. По его словам, главным вопросом жителей области были жилищные сертификаты, а некоторые просто просили обнять президента.

"Было много слов благодарности президенту. Просто банально "Спасибо". Некоторые писали: "Можно вас обнять?", — рассказал журналист.

Кто-то положил игрушку, заняв место перед мероприятием. Фото © LIFE

Кто-то положил игрушку, заняв место перед мероприятием. Фото © LIFE

Песков: Россияне звонят на прямую линию и просто выражают слова поддержки Путину

Песков: Россияне звонят на прямую линию и просто выражают слова поддержки Путину

Напомним, уже сегодня, 14 декабря, Владимир Путин проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию и подведён итоги года. Он уже провёл подробное совещание, а россияне успели отправить главе государства более двух миллионов вопросов.

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Матвей Константинов
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