Политолог Чеснаков: Выставка "Россия" отражает наше прошлое, настоящее и будущее
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Международная выставка-форум "Россия" одновременно показывает прошлое, настоящее и будущее страны и отвечает на вопросы о том, что было, что стало и что будет. Таким мнением поделился в пятницу, 15 декабря, научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в студии ЭИСИ, которая заработала на ВДНХ.
Политолог осмотрел стенды регионов в 75-м павильоне и отметил, что выставка формирует у граждан представление о разнообразии территорий и в то же время — отсутствии внутренних границ. Возможность увидеть все регионы в одном месте позволяет гостям совершить путешествие в пространстве и за короткий промежуток времени "посетить" всю страну.
Реальность — это не только то, что нас окружает, а то, что привело к этому, то, что будет с этим. Это наш взгляд на настоящее, на прошлое и на будущее. Выставка позволяет увидеть эти три измерения в одном удобном пространстве
Алексей Чеснаков — о выставке "Россия"
В ходе программы "Чеснаков. Экспертиза" ведущий также затронул тему предстоящей президентской кампании 2024 года, которая фактически началась с момента выдвижения главного кандидата — Владимира Путина. Политолог убеждён, что это будет особенная кампания, так как в ходе неё будут переосмысливаться взгляды на стратегическое развитие страны.
"Очевидно, что действующий президент Владимир Путин определяет повестку. И повестку самой кампании, и более широкую повестку страны, и повестку мира. Поэтому от того, какие сигналы он сейчас даёт, будет зависеть и ближайшее будущее, и более далёкие ориентиры", — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что абсолютное большинство посетителей Международной выставки-форума "Россия" в ходе опроса признались, что она вызывает у них чувство гордости. Со дня открытия 4 ноября форум посетили более двух миллионов человек, что больше, чем население Новосибирска.