Политолог Чеснаков: Выставка "Россия" отражает наше прошлое, настоящее и будущее

Международная выставка-форум "Россия" одновременно показывает прошлое, настоящее и будущее страны и отвечает на вопросы о том, что было, что стало и что будет. Таким мнением поделился в пятницу, 15 декабря, научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в студии ЭИСИ, которая заработала на ВДНХ.

Политолог осмотрел стенды регионов в 75-м павильоне и отметил, что выставка формирует у граждан представление о разнообразии территорий и в то же время — отсутствии внутренних границ. Возможность увидеть все регионы в одном месте позволяет гостям совершить путешествие в пространстве и за короткий промежуток времени "посетить" всю страну.

Реальность — это не только то, что нас окружает, а то, что привело к этому, то, что будет с этим. Это наш взгляд на настоящее, на прошлое и на будущее. Выставка позволяет увидеть эти три измерения в одном удобном пространстве Алексей Чеснаков — о выставке "Россия"

В ходе программы "Чеснаков. Экспертиза" ведущий также затронул тему предстоящей президентской кампании 2024 года, которая фактически началась с момента выдвижения главного кандидата — Владимира Путина. Политолог убеждён, что это будет особенная кампания, так как в ходе неё будут переосмысливаться взгляды на стратегическое развитие страны.