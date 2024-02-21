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20 февраля, 23:04

Путин напомнил Патрушеву, что нельзя забывать про "социалку на селе"

Во время рабочей встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым президент России Владимир Путин напомнил главе Минсельхоза о необходимости развития социальной сферы на сельских территориях. В частности, глава государства заявил о важности совершенствования систем здравоохранения, культуры и образования.

"И про социалку на селе, конечно, нельзя забывать. Жильё, дома культуры, школы, здравоохранение", — заявил Путин.

В ответ Патрушев заверил российского лидера, что всё им перечисленное укладывается в государственную программу, направленную на развитие сельских территорий. По словам министра, в текущем году на неё направят около 70 миллиардов рублей.

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Ранее Life.ru писал, что Путин провёл с Патрушевым рабочую встречу. Среди вопросов, затронутых во время беседы, были поставки российского зерна в Африку.

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Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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