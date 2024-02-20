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20 февраля, 20:46

Патрушев доложил Путину о поставках зерна в Африку

Патрушев: Россия завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки

Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. В рамках беседы, в частности, обсуждались поставки зерна в Африку, передаёт пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин провёл встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Видео © t.me / Кремль. Новости

На встрече Патрушев рассказал президенту об акции гуманитарных грузов пшеницы в страны Африки. По его словам, Минсельхоз совместно с Объединённой зерновой компанией и при поддержке и содействии МИД и Минтранса завершили поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента.

"На Африканский континент практически одновременно было направлено 200 тысяч тонн зерна. Соответственно, в Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрею было поставлено по 25 тысяч тонн, а в Сомали и Центральноафриканскую Республику мы направили по 50 тысяч тонн", — подчеркнул министр.

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Life.ru сообщал, что сегодня ранее глава государства Владимир Путин также встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, затем выступил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" и осмотрел выставку российских брендов. Также президент провёл по видеосвязи совещание по капитальному ремонту школ.

Обложка ©

t.me / Кремль. Новости

Оксана Попова
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