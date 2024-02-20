Патрушев доложил Путину о поставках зерна в Африку

Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. В рамках беседы, в частности, обсуждались поставки зерна в Африку, передаёт пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин провёл встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Видео © t.me / Кремль. Новости

На встрече Патрушев рассказал президенту об акции гуманитарных грузов пшеницы в страны Африки. По его словам, Минсельхоз совместно с Объединённой зерновой компанией и при поддержке и содействии МИД и Минтранса завершили поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента.