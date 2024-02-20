Путин примерил на выставке АСИ "бушлат из России" и уехал в нём

Российский лидер Владимир Путин в ходе выставки, которая проходит в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", примерил бушлат ростовской компании ДНК. Глава государства согласился оставить его себе в качестве подарка.

Путин примерил на выставке АСИ "бушлат из России". Видео © Life.ru

Основательница компании Ольга Коваленко, показывая президенту пуховик, отметила, что его носят люди по всему миру и за такой одеждой выстраиваются очереди. Длинная чёрная куртка, которую примерил глава государства, на спине украшена надписью "Бушлат из России" и традиционным российским триколором. Коваленко предложила Путину надеть бушлат и забрать его.

"Чего ж тянуть лямку. Куй железо, пока горячо! Я надеваю ваш бушлат! Это лучше, чем фотография", — ответил президент на вопрос, может ли ДНК использовать его фото в качестве символики.

Коваленко указала, что "бушлату" не страшны 50-градусные морозы, причём при его производстве используется только отечественный наполнитель. Путин высоко оценил качество такой куртки.