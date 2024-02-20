Путин призвал обеспечить безопасность школ, улучшив экстренную связь с полицией

Российским властям стоит внимательно относиться к обеспечению безопасности школ, в частности к экстренной связи с правоохранителями. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин.

Путин проводит по видеосвязи совещание по капитальному ремонту школ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Нужно неукоснительно выполнять требования по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдением, оповещением, наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий", — призвал он в ходе совещания по программе капитального ремонта школ.

Федеральная программа по модернизации школ реализуется по поручению Путина. Для этого выделено свыше 315 миллиардов рублей. В планах до конца 2026 года отремонтировать более 7300 учебных заведений.