Путин призвал обеспечить безопасность школ, улучшив экстренную связь с полицией
Российским властям стоит внимательно относиться к обеспечению безопасности школ, в частности к экстренной связи с правоохранителями. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин.
Путин проводит по видеосвязи совещание по капитальному ремонту школ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Нужно неукоснительно выполнять требования по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдением, оповещением, наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий", — призвал он в ходе совещания по программе капитального ремонта школ.
Встреча прошла по видеосвязи, Путин подключился из Кремля. Это заседание завершило насыщенный день президента. Сегодня глава государства встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, затем выступил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" и осмотрел выставку российских брендов.
Федеральная программа по модернизации школ реализуется по поручению Путина. Для этого выделено свыше 315 миллиардов рублей. В планах до конца 2026 года отремонтировать более 7300 учебных заведений.
В январе с Путиным встречался министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в России ежегодно ремонтируется полторы тысячи школ, работы идут без сбоев.
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