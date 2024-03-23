Посольство РФ объяснило враждебные действия Риги после кровавой расправы в "Крокусе"

"Не лучшим образом ведут себя и официальные власти Латвии, которые так и не сподобились выразить соболезнования семьям погибших и осудить этот зверский теракт. Всё это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны", — сказано в тексте сообщения диппредставительства.