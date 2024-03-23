Посольство РФ объяснило враждебные действия Риги после кровавой расправы в "Крокусе"
Посольство РФ осудило Ригу за отказ принести соболезнования в связи с терактом
Посольство России в Латвии выступило с критикой властей республики за отсутствие соболезнований семьям погибших и осуждения теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Там нашли объяснение подобному поведению Риги.
"Не лучшим образом ведут себя и официальные власти Латвии, которые так и не сподобились выразить соболезнования семьям погибших и осудить этот зверский теракт. Всё это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны", — сказано в тексте сообщения диппредставительства.
Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall, где вот-вот должен был начаться концерт группы "Пикник". Боевики начали стрелять по людям на улице, едва выйдя из автомобиля, а затем убивали всех, кто попадался на пути в зрительный зал, который они подожгли, облив сиденья бензином. Следственный комитет России сообщает, что в теракте погибло 133 человека. Неофициальные источники говорят о 143 убитых и свыше 120 пострадавших. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них и те четверо, чьи пальцы нажимали на курок. Террористов поймали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.
Life.ru