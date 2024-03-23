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23 марта, 10:52

В Кузбассе объявлен трёхдневный траур по жертвам теракта в "Крокусе"

Траур с 23 по 25 марта объявлен в Кемеровской области в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщили в телеграм-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

"В связи с трагедией в Московской области губернатор Сергей Цивилёв объявил в Кузбассе 23, 24 и 25 марта днями траура. В регионе отменяются все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные передачи на радио и ТВ", — сказано в тексте сообщения.

В знак скорби и соболезнований близким погибших в результате теракта были приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций.

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Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Число жертв теракта уже достигло 115, ещё более 120 пострадали. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых.

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Life.ru

Владимир Озеров
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