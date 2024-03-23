В Кузбассе объявлен трёхдневный траур по жертвам теракта в "Крокусе"

Траур с 23 по 25 марта объявлен в Кемеровской области в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщили в телеграм-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

"В связи с трагедией в Московской области губернатор Сергей Цивилёв объявил в Кузбассе 23, 24 и 25 марта днями траура. В регионе отменяются все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные передачи на радио и ТВ", — сказано в тексте сообщения.