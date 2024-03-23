В Госдуме распознали фашистские методы Украины и её хозяев в кровавой бойне в "Крокусе"
Картаполов назвал Киев и его покровителей главными заинтересованными в теракте
Киев и его покровители являются главными заинтересованными в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого погибло более 100 человек. Соответствующее заявление сделал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Главным заинтересованным, скорее всего, могла быть Украина и её покровители. Фашистский режим, фашистские методы, ненависть ко всему. Исключать нельзя. Если так оно в конечном итоге и будет, то я абсолютно этому не удивлюсь", — приводит РИА "Новости" его слова.
Парламентарий подчеркнул, что если информация о причастности Киева к теракту подтвердится, то со стороны России должен последовать "конкретный и понятный" ответ на поле боя.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 115 человек, ещё более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают. По данным ФСБ, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в ста километрах от границы.
TACC / Вячеслав Прокофьев