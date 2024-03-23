В Госдуме распознали фашистские методы Украины и её хозяев в кровавой бойне в "Крокусе"

Киев и его покровители являются главными заинтересованными в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого погибло более 100 человек. Соответствующее заявление сделал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Главным заинтересованным, скорее всего, могла быть Украина и её покровители. Фашистский режим, фашистские методы, ненависть ко всему. Исключать нельзя. Если так оно в конечном итоге и будет, то я абсолютно этому не удивлюсь", — приводит РИА "Новости" его слова.