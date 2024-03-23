Воробьёв: Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти

Число жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" может значительно увеличиться. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Центре помощи родственникам погибших и пострадавших при нападении.

Он рассказал, что сегодня в 06:30 утра спасатели зашли в зал "Крокуса", где террористы без разбора стреляли в людей. Ситуация там "крайне тяжёлая", подчеркнул губернатор. По его словам, при разборе завалов будет уже понятно количество тех, кто погиб и пострадал. Как уточнил Воробьёв, сейчас делается всё возможное для обеспечивания необходимого темпа работы спасателей.