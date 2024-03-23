Воробьёв: Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти
Число жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" может значительно увеличиться. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Центре помощи родственникам погибших и пострадавших при нападении.
Он рассказал, что сегодня в 06:30 утра спасатели зашли в зал "Крокуса", где террористы без разбора стреляли в людей. Ситуация там "крайне тяжёлая", подчеркнул губернатор. По его словам, при разборе завалов будет уже понятно количество тех, кто погиб и пострадал. Как уточнил Воробьёв, сейчас делается всё возможное для обеспечивания необходимого темпа работы спасателей.
"Сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно", — предупредил он.
Тем временем в "Крокусе" начался разбор завалов после пожара. В настоящее время, как сообщили в МЧС, кинологи с собаками ищут людей под обломками.
Напомним, 22 марта террористы ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибло 93 человека, ещё более 120 пострадало. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают.
Life.ru