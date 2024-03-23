На форуме "Россия" отменили все мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ отменили все культурно-развлекательные мероприятия в эти выходные из-за трагедии в "Крокус сити холле". Объявление появилось на сайте выставки.
"Уважаемые гости, 23–24 марта культурно-развлекательные мероприятия на выставке "Россия" отменяются. Выставка "Россия" соболезнует семьям погибших в террористическом акте в "Крокус сити холле". Сочувствуем близким погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", — сказано в сообщении.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед выступлением группы "Пикник" был организован чудовищный теракт. Группа из нескольких вооружённых людей человек ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, после чего террористы облили бензином кресла в концертном зале и подожгли их, спровоцировав пожар. Вскоре "Крокус" был охвачен огнём, крыша начала проваливаться. Всё, что удалось узнать о трагедии к настоящему моменту, читайте здесь.
Life.ru