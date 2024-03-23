Хинштейн показал оружие, найденное у предполагаемых террористов из "Крокуса"
Оружие, найденное в машине у предполагаемых террористов из подмосковного "Крокус сити холла". Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн показал оружие, найденное в автомобиле предполагаемых террористов из "Крокус сити холла", задержанных в Брянской области. На фото — пистолет Макарова и магазин для автомата Калашникова.
Предварительно, боевики ехали в "Рено": правоохранители попытались остановить машину в районе деревни Хацунь Карачевского района, всего в нескольких километрах от границы с Украиной, но они не подчинились требованиям. Тогда по ним открыли огонь, транспорт перевернулся. Одного террориста задержали на месте, остальные убежали в лес, однако уже в районе 03:50 мск там взяли ещё одного нападавшего.
"Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства", — написал парламентарий в телеграм-канале.
Напомним, вечером 22 марта группа террористов ворвалась в комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в подмосковном Красногорске, открыла огонь, после чего устроила поджог. У здания, где должен был состояться концерт группы "Пикник", начала рушиться крыша. По официальным данным, погибло не менее 60 человек, однако, выяснил Life.ru, число уже перевалило за 80. Среди них — трое детей. Список пострадавших опубликовал Минздрав Московской области. Тем временем в Брянской области задержали предполагаемых нападавших, мы публиковали фото их "Рено".