Хинштейн показал оружие, найденное у предполагаемых террористов из "Крокуса"

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн показал оружие, найденное в автомобиле предполагаемых террористов из "Крокус сити холла", задержанных в Брянской области. На фото — пистолет Макарова и магазин для автомата Калашникова.

Предварительно, боевики ехали в "Рено": правоохранители попытались остановить машину в районе деревни Хацунь Карачевского района, всего в нескольких километрах от границы с Украиной, но они не подчинились требованиям. Тогда по ним открыли огонь, транспорт перевернулся. Одного террориста задержали на месте, остальные убежали в лес, однако уже в районе 03:50 мск там взяли ещё одного нападавшего.