Ещё одна страна объявила 24 марта днём траура по убитым в "Крокусе" братьям-россиянам

Власти Никарагуа решили объявить в стране 24 марта траурным днём в знак солидарности с народом России на фоне теракта, произошедшего вчера в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл".

"Президент и Правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа постановили объявить национальный траур 24 марта 2024 года в знак солидарности, а также неприятия и осуждения страшного террористического акта, который унёс жизни наших братьев из России", — сказано в тексте заявления, на котором стоит подпись президента страны Даниэля Ортеги.