Ещё одна страна объявила 24 марта днём траура по убитым в "Крокусе" братьям-россиянам
Никарагуа объявляет 24 марта днём траура в знак солидарности с Россией
Власти Никарагуа решили объявить в стране 24 марта траурным днём в знак солидарности с народом России на фоне теракта, произошедшего вчера в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл".
"Президент и Правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа постановили объявить национальный траур 24 марта 2024 года в знак солидарности, а также неприятия и осуждения страшного террористического акта, который унёс жизни наших братьев из России", — сказано в тексте заявления, на котором стоит подпись президента страны Даниэля Ортеги.
Напомним, вечером 22 марта несколько людей в масках ворвались внутрь здания Crocus City Hall, где вот-вот должны были начать своё выступление музыканты рок-группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям на улице, едва выйдя из автомобиля. Войдя в комплекс, головорезы убивали всех, кто попадался им, пока они двигались в зрительный зал, который они решили поджечь, облив сиденья бензином. СКР сообщает, что при теракте погибло 133 человека. Неофициальные источники говорят о 143 убитых. 11 причастных к атаке были задержаны, среди них четверо боевиков, хладнокровно убивших мирных людей. Преступников поймали у границы с Украиной, в сторону которой они двигались, надеясь скрыться. Сейчас террористов допрашивают в столичном отделении СК. 24 марта объявили днём общероссийского траура по жертвам леденящей душу трагедии.
Life.ru