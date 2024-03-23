Регион

Уведомления отключены

23 марта, 19:02
3776

Ещё одна страна объявила 24 марта днём траура по убитым в "Крокусе" братьям-россиянам

Никарагуа объявляет 24 марта днём траура в знак солидарности с Россией

Власти Никарагуа решили объявить в стране 24 марта траурным днём в знак солидарности с народом России на фоне теракта, произошедшего вчера в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл".

"Президент и Правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа постановили объявить национальный траур 24 марта 2024 года в знак солидарности, а также неприятия и осуждения страшного террористического акта, который унёс жизни наших братьев из России", — сказано в тексте заявления, на котором стоит подпись президента страны Даниэля Ортеги.

По следу шёл легендарный генерал: Раскрыты детали погони за убийцами из "Крокуса" по брянским лесам
По следу шёл легендарный генерал: Раскрыты детали погони за убийцами из "Крокуса" по брянским лесам

Напомним, вечером 22 марта несколько людей в масках ворвались внутрь здания Crocus City Hall, где вот-вот должны были начать своё выступление музыканты рок-группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям на улице, едва выйдя из автомобиля. Войдя в комплекс, головорезы убивали всех, кто попадался им, пока они двигались в зрительный зал, который они решили поджечь, облив сиденья бензином. СКР сообщает, что при теракте погибло 133 человека. Неофициальные источники говорят о 143 убитых. 11 причастных к атаке были задержаны, среди них четверо боевиков, хладнокровно убивших мирных людей. Преступников поймали у границы с Украиной, в сторону которой они двигались, надеясь скрыться. Сейчас террористов допрашивают в столичном отделении СК. 24 марта объявили днём общероссийского траура по жертвам леденящей душу трагедии.

Республика Сербская объявила 24 марта днём траура в знак солидарности с Россией
Республика Сербская объявила 24 марта днём траура в знак солидарности с Россией
Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Никарагуа
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров