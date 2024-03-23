Посольство Британии приспустит флаг в день траура по жертвам теракта в "Крокусе"
Диппредставительство Великобритании в Москве собирается приспустить свой флаг в день траура по жертвам террористической атаки на "Крокус сити холл". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей дипмиссии.
"Да, завтра наш флаг будет приспущен", — подтвердили в Посольстве Британии.
Напомним, 22 марта вооружённые боевики ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибли 93 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают. Глава МИД Британии назвал случившееся чудовищным актом насилия, а британское посольство выразило соболезнования всем родственникам жертв террористов.
Life.ru