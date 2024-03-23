Лондон осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования близким пострадавших и погибших
Посольство Британии: Мы осуждаем теракт в "Крокусе" и соболезнуем пострадавшим
Великобритания осудила теракт в "Крокус сити холле", выразив соболезнования родным и близким пострадавших и погибших. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале британского диппредставительства в Москве.
"Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий", — сообщает пресс-служба Посольства Великобритании в Москве.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Life.ru