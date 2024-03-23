Лондон осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования близким пострадавших и погибших

Великобритания осудила теракт в "Крокус сити холле", выразив соболезнования родным и близким пострадавших и погибших. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале британского диппредставительства в Москве.

"Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий", — сообщает пресс-служба Посольства Великобритании в Москве.