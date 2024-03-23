Глава МИД Британии назвал теракт в "Крокусе" чудовищным актом насилия

Великобритания решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил глава МИД страны Дэвид Кэмерон. По его словам, произошедшему не может быть каких-либо оправданий.

"Соединённое Королевство решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого погибли люди. Мы выражаем искренние соболезнования и глубоко сочувствуем родным многочисленных жертв", — написал министр в соцсети Х.