Глава МИД Британии назвал теракт в "Крокусе" чудовищным актом насилия
Глава МИД Британии Кэмерон осудил теракт в "Крокусе"
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Обложка © TACC / EPA
Великобритания решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил глава МИД страны Дэвид Кэмерон. По его словам, произошедшему не может быть каких-либо оправданий.
"Соединённое Королевство решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого погибли люди. Мы выражаем искренние соболезнования и глубоко сочувствуем родным многочисленных жертв", — написал министр в соцсети Х.
Как подчеркнул Кэмерон, ничто и никогда не может оправдать такой "чудовищный акт насилия" против мирных граждан.
Политики ряда стран мира уже выразили соболезнования России в связи с гибелью более 90 человек в результате теракта в Подмосковье. В частности, осудили произошедшее в Германии, Франции, Венгрии, Турции, Италии, Белоруссии, Японии, Канаде, Индии, Азербайджане, Казахстане, Египте, Эквадоре и Перу.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибли 93 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают.