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23 марта, 08:06

Генсек Интерпола предложил России помощь после кровавого теракта в "Крокусе"

Интерпол осудил теракт в "Крокусе" и предложил властям РФ помощь в расследовании

Интерпол готов содействовать властям РФ в расследовании террористического акта в отношении гражданских в подмосковном концертном зале Crorus City Hall. Об этом в личной социальной сети, осудив атаку, заявил генсек международного ведомства Юрген Шток.

"Я решительно осуждаю нападение в "Крокус сити холле", это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании", — говорится в публикации Штока в социальной сети X.

Террористы были внутри 18 минут: Life.ru публикует хронологию ужасных событий в "Крокусе"
Террористы были внутри 18 минут: Life.ru публикует хронологию ужасных событий в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта произошёл террористический акт в здании "Крокус сити холла". Известно, что группа вооружённых террористов вошла в здание и добралась до концертного зала, стреляя по всем на своём пути. Многие иностранные политики уже отреагировали на трагедию и выразили соболезнования близким погибших и раненым. Подобные заявления прозвучали от представителей Египта, Азербайджана, ФРГ, Италии, Канады, Франции, Казахстана и Республики Беларусь. Также теракт осудил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что помолится за семьи убитых.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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