Генсек Интерпола предложил России помощь после кровавого теракта в "Крокусе"
Интерпол осудил теракт в "Крокусе" и предложил властям РФ помощь в расследовании
Интерпол готов содействовать властям РФ в расследовании террористического акта в отношении гражданских в подмосковном концертном зале Crorus City Hall. Об этом в личной социальной сети, осудив атаку, заявил генсек международного ведомства Юрген Шток.
"Я решительно осуждаю нападение в "Крокус сити холле", это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании", — говорится в публикации Штока в социальной сети X.
Напомним, вечером 22 марта произошёл террористический акт в здании "Крокус сити холла". Известно, что группа вооружённых террористов вошла в здание и добралась до концертного зала, стреляя по всем на своём пути. Многие иностранные политики уже отреагировали на трагедию и выразили соболезнования близким погибших и раненым. Подобные заявления прозвучали от представителей Египта, Азербайджана, ФРГ, Италии, Канады, Франции, Казахстана и Республики Беларусь. Также теракт осудил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что помолится за семьи убитых.
Life.ru