Генсек Интерпола предложил России помощь после кровавого теракта в "Крокусе"

Интерпол готов содействовать властям РФ в расследовании террористического акта в отношении гражданских в подмосковном концертном зале Crorus City Hall. Об этом в личной социальной сети, осудив атаку, заявил генсек международного ведомства Юрген Шток.

"Я решительно осуждаю нападение в "Крокус сити холле", это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании", — говорится в публикации Штока в социальной сети X.