Регион

Уведомления отключены

23 марта, 04:37

Премьер Индии осудил теракт в "Крокусе" и выразил солидарность с россиянами

Премьер Индии Нарендра Моди осудил теракт в "Крокусе"

Ещё один видный зарубежный политический деятель выразил соболезнования в связи с произошедшим накануне, 22 марта, в подмосковном "Крокус сити холле" терактом. После случившейся трагедии глава Правительства Индии Нарендра Моди в социальной сети Х осудил это нападение и заявил, что его страна сейчас солидарна с властями и народом России.

"Мы решительно осуждаем чудовищный теракт в Москве. Наши мысли и молитвы — с семьями жертв. Индия солидарна с правительством и народом Российской Федерации в этот скорбный час", — написал политический деятель.

Почерневшие полы и выгоревшие стены: Опубликованы жуткие фото из "Крокуса" после теракта
Почерневшие полы и выгоревшие стены: Опубликованы жуткие фото из "Крокуса" после теракта

Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Подчёркивается, что за рубежом уже отреагировали на случившееся и многие мировые политические деятели направили слова соболезнования в адрес пострадавших. Так поступили представители Египта, Азербайджана, Германии, Италии, Канады, а также Франции, Белоруссии и Казахстана. Помимо того, нападение на "Крокус сити холл" в Подмосковье безоговорочно осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал помолиться за семьи погибших.

Обложка ©

Х / narendramodi

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Индия
  • Нарендра Моди
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров