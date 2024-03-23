Премьер Индии осудил теракт в "Крокусе" и выразил солидарность с россиянами
Премьер Индии Нарендра Моди осудил теракт в "Крокусе"
Ещё один видный зарубежный политический деятель выразил соболезнования в связи с произошедшим накануне, 22 марта, в подмосковном "Крокус сити холле" терактом. После случившейся трагедии глава Правительства Индии Нарендра Моди в социальной сети Х осудил это нападение и заявил, что его страна сейчас солидарна с властями и народом России.
"Мы решительно осуждаем чудовищный теракт в Москве. Наши мысли и молитвы — с семьями жертв. Индия солидарна с правительством и народом Российской Федерации в этот скорбный час", — написал политический деятель.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Подчёркивается, что за рубежом уже отреагировали на случившееся и многие мировые политические деятели направили слова соболезнования в адрес пострадавших. Так поступили представители Египта, Азербайджана, Германии, Италии, Канады, а также Франции, Белоруссии и Казахстана. Помимо того, нападение на "Крокус сити холл" в Подмосковье безоговорочно осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал помолиться за семьи погибших.
Х / narendramodi