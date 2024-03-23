Премьер Индии осудил теракт в "Крокусе" и выразил солидарность с россиянами

Ещё один видный зарубежный политический деятель выразил соболезнования в связи с произошедшим накануне, 22 марта, в подмосковном "Крокус сити холле" терактом. После случившейся трагедии глава Правительства Индии Нарендра Моди в социальной сети Х осудил это нападение и заявил, что его страна сейчас солидарна с властями и народом России.