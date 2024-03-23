Шокированная трагедией в "Крокусе" москвичка рассказала, чего сейчас ждёт вся страна

Организаторы бесчеловечного теракта в здании Crocus City Hall в Красногорске заслужили того, чтобы быть проклятыми, и их наверняка постигнет кара за их злодеяния. Такое мнение в беседе с Life.ru выразила москвичка, принёсшая к месту трагедии цветы в память об убитых.

Жительница Москвы, принёсшая цветы к зданию "Крокуса", о теракте в комплексе. Видео © Life.ru

"Я испытываю ужасные чувства — всю ночь никто не спал. Знаете, сейчас пост, и мне не хотелось бы ругаться, но они [террористы] заслуживают самых серьёзных проклятий. Я уверена, что наверху всё видят и возмездие придёт. Такое настоящее, хорошее возмездие, которого они заслуживают", — рассказала собеседница Life.ru.