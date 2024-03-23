Шокированная трагедией в "Крокусе" москвичка рассказала, чего сейчас ждёт вся страна
Жительница Москвы: О жертвах теракта в "Крокусе" скорбит вся страна
Женщина принесла цветы к зданию "Крокус сити холла". Обложка © Life.ru
Организаторы бесчеловечного теракта в здании Crocus City Hall в Красногорске заслужили того, чтобы быть проклятыми, и их наверняка постигнет кара за их злодеяния. Такое мнение в беседе с Life.ru выразила москвичка, принёсшая к месту трагедии цветы в память об убитых.
Жительница Москвы, принёсшая цветы к зданию "Крокуса", о теракте в комплексе. Видео © Life.ru
"Я испытываю ужасные чувства — всю ночь никто не спал. Знаете, сейчас пост, и мне не хотелось бы ругаться, но они [террористы] заслуживают самых серьёзных проклятий. Я уверена, что наверху всё видят и возмездие придёт. Такое настоящее, хорошее возмездие, которого они заслуживают", — рассказала собеседница Life.ru.
Она показала корреспонденту Life.ru рисунок, нарисованный её сыном – ровесником погибших и пострадавших внутри детей. Женщина добавила, что о кошмарной трагедии сейчас скорбит вся страна и все россияне очень надеются на то, что подобных терактов в России больше никогда не будет.
Напомним, 22 марта группа террористов вошла в красногорский Crocus City Hall ("Крокус сити холл") и открыла огонь по посетителям, а затем подожгла помещение изнутри. К настоящему моменту известно, что жертвами атаки стали 115 человек, а ранены свыше 120. В числе убитых и трое детей. Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанные на допросе. По данным ФСБ, преступники намеревались бежать через границу с Украиной, где их дожидались сообщники. Автомобиль террористов остановили в Брянской области.