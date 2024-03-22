В Запорожье после теракта в "Крокусе" приспустят государственные флаги

Завтра, 23 марта, в Запорожской области будут приспущены государственные флаги. Как пишет глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале, это будет сделано в знак солидарности и скорби по погибшим в результате террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" (Crocus City Hall), расположенном в Красногорске.

Кроме того, высокопоставленный чиновник предупредил граждан, что из-за трагических событий в Московской области в Запорожье отменят все развлекательные и спортивные мероприятия. В то же время губернатор выразил слова соболезнования всем пострадавшим в результате случившегося.