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22 марта, 20:07

В Запорожье после теракта в "Крокусе" приспустят государственные флаги

Балицкий: 23 марта в Запорожской области будут приспущены государственные флаги

Завтра, 23 марта, в Запорожской области будут приспущены государственные флаги. Как пишет глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале, это будет сделано в знак солидарности и скорби по погибшим в результате террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" (Crocus City Hall), расположенном в Красногорске.

Кроме того, высокопоставленный чиновник предупредил граждан, что из-за трагических событий в Московской области в Запорожье отменят все развлекательные и спортивные мероприятия. В то же время губернатор выразил слова соболезнования всем пострадавшим в результате случившегося.

"Запорожская область скорбит вместе со всей Россией и передаёт слова соболезнования и поддержки нашим соотечественникам", — заявил Балицкий.

Минимум 10 человек погибли при стрельбе в Crocus City Hall
Минимум 10 человек погибли при стрельбе в Crocus City Hall

Напомним, вечером 22 марта в Красногорске в Crocus City Hall произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Сообщалось, что расстрел устроила группа людей, в которую вошло минимум пять человек. После этого в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники силовых подразделений, также туда направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. В связи с ситуацией уже высказались многие видные политические деятели. Так, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что те, кто устроил стрельбу в "Крокус сити холле" в Подмосковье, обязательно понесут заслуженное и неизбежное наказание, а глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что меры наказания для террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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