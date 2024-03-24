"Петербург скорбит": Более тысячи человек выстроились в живую надпись на Дворцовой площади

Более тысячи жителей Северной столицы пришли на Дворцовую площадь почтить память погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Люди зажгли свечи и выстроились в живую надпись "Петербург скорбит", сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".