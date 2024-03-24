"Петербург скорбит": Более тысячи человек выстроились в живую надпись на Дворцовой площади
Петербуржцы со свечами в руках составили живую надпись в память о жертвах теракта
Жители Петербурга выстроились в живую надпись на Дворцовой площади. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
Более тысячи жителей Северной столицы пришли на Дворцовую площадь почтить память погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Люди зажгли свечи и выстроились в живую надпись "Петербург скорбит", сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".
У входа в Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге возник стихийный мемориал. Видео © Telegram / Mash на Мойке
А на фасаде Российской национальной библиотеки на Московском проспекте транслируется фраза "Петербург скорбит со всей страной". Горожане приносят к стихийно возникшему мемориалу у входа цветы, игрушки и пишут слова соболезнования близким погибших в специальной книге.
Напомним, 22 марта в здание Crocus City Hall, где собрались поклонники группы "Пикник", вошли вооружённые террористы и открыли огонь по присутствующим. Затем они облили зал бензином и подожгли. Следственный комитет России сообщил о 133 погибших. Задержаны 11 причастных к атаке, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Их поймали недалеко от границы с Украиной, куда они планировали бежать. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.