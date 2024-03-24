Регион

Уведомления отключены

24 марта, 00:06

Президент Бжания объявил в Абхазии 24 марта траур в связи с терактом в "Крокусе"

Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Абхазии решением президента Аслана Бжании 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Об этом информировала пресс-служба лидера государства.

"В день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Республики Абхазия", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

МИД: Весь мир поддерживает Россию вопреки пляске на костях, устроенной Киевом
МИД: Весь мир поддерживает Россию вопреки пляске на костях, устроенной Киевом

Как ранее писал Life.ru, президент России Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днём общенационального траура в связи с терактом. Скорбящие утопили забор у "Крокуса" в цветах и игрушках в память о жертвах трагедии. А в Санкт-Петербурге более тысячи человек со свечами в руках выстроились в живую надпись на Дворцовой площади: "Петербург скорбит". Разделить боль с российским народом решили Республика Сербская и Никарагуа.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Абхазия
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров