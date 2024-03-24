Президент Бжания объявил в Абхазии 24 марта траур в связи с терактом в "Крокусе"
Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Абхазии решением президента Аслана Бжании 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Об этом информировала пресс-служба лидера государства.
"В день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Республики Абхазия", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Как ранее писал Life.ru, президент России Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днём общенационального траура в связи с терактом. Скорбящие утопили забор у "Крокуса" в цветах и игрушках в память о жертвах трагедии. А в Санкт-Петербурге более тысячи человек со свечами в руках выстроились в живую надпись на Дворцовой площади: "Петербург скорбит". Разделить боль с российским народом решили Республика Сербская и Никарагуа.