"Уже не раз убивали": Полковник ФСБ призвал не вестись на жалкий вид террористов из "Крокуса"

Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" в первую очередь выгоден Украине и США, поэтому все вбросы о якобы причастности к нападению террористической группировки ИГИЛ* не внушают доверия. Об этом сообщил полковник ФСБ в отставке, эксперт по борьбе с международным терроризмом Михаил Кожемякин в эфире радио Sputnik.

По словам офицера спецслужб, попытки США обелить Киев заявлениями о том, что атака была якобы скоординирована подразделением ИГИЛ*, выглядят просто несуразно.

"Я не очень верю в такие совпадения, что какая-то отвлечённая террористическая организация вдруг решила провести подобного рода акцию. Надо смотреть, кому это выгодно. На сегодняшний день это выгодно Украине, это выгодно США в первую очередь, потому что если бы они воду не мутили, то никакая Европа не стала бы вплетаться в эти вопросы", — объяснил Кожемякин.

Он отметил незамедлительную реакцию Штатов, которые после теракта поспешили на весь мир объявить о непричастности Украины, указав пальцем на ИГИЛ*. По мнению офицера, такой ход выдаёт Вашингтон, а все объяснения являются абсолютно нелепыми. Кожемякин также призвал не вестись на вид арестованных после террористической атаки на "Крокус сити холл".

"Это боевики, однозначно. Никаких сомнений, что эти лица причастны. Мне многие друзья говорят, мол, что-то не похож на боевика, его всего трясет. Но я вам хочу сказать из собственной практики, через общение с боевиками, а это не одна сотня — как правило, они ведут себя именно таким образом. Это люди подготовленные, я больше чем уверен, что они уже не раз убивали", — заключил полковник ФСБ в отставке.