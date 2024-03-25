Мишустин отказал в милосердии виновным в кровавом теракте в "Крокусе"
Мишустин: Причастные к теракту в "Крокусе" не заслуживают пощады
Все, кто причастен к террористической атаке на "Крокус сити холл", будут наказаны, пощады они не заслуживают. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами КПРФ.
"Сейчас идёт расследование этих событий, виновные понесут наказание — они не заслуживают пощады. <...> Убеждён, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. Но и наша прямая обязанность сделать всё возможное для их благополучия, для развития России", — сказал глава правительства.
Кроме того, российский премьер выразил особую благодарность работникам медицинской службы и спасателям, боровшимся за жизни людей, и правоохранителям, оперативно задержавших причастных к террористической атаке. Мишустин отдельно упомянул героизм неравнодушных людей, которые самоотверженно уводили в безопасность посетителей "Крокуса" и помогали ближним спастись от террористов, рискуя собственной жизнью, а также всех, кто сдал кровь для пострадавших. Их пример — лучшее доказательство тому, что для российского общества не существует чужого горя, подытожил он.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы открыли огонь по посетителям красногорского "Крокуса", после чего подожгли зрительный зал. Согласно последним официальным сведениям, жертвами атаки стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. Всего задержали 11 человек, причастных к теракту. Четверо непосредственных исполнителей пытались бежать на Украину, но были схвачены в Брянской области. Их поместили под арест до 22 мая. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев. Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к террористическому акту должны умереть.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов