Мишустин отказал в милосердии виновным в кровавом теракте в "Крокусе"

Все, кто причастен к террористической атаке на "Крокус сити холл", будут наказаны, пощады они не заслуживают. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами КПРФ.

"Сейчас идёт расследование этих событий, виновные понесут наказание — они не заслуживают пощады. <...> Убеждён, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. Но и наша прямая обязанность сделать всё возможное для их благополучия, для развития России", — сказал глава правительства.