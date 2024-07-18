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18 июля, 12:56

"Все на одно лицо": Россиянки раскрыли своё отношение к бородатым мужчинам

Опрос kp.ru: 76% россиянок заявили, что им не нравятся мужчины с бородой

Европейские учёные пришли к выводу, что мужчины с бородой зачастую более верные и привлекательные для противоположного пола. Однако российские женщины данное мнение не разделяют, о чём свидетельствуют результаты проведённого опроса. Как оказалось, растительность на лице мужчин женщинам в России не по нраву.

Около 76% опрошенных считают мужчин с бородой непривлекательными. Своё мнение они аргументировали тем, что растительность на лице идёт далеко не всем. К тому же, борода требует более тщательного ухода, так как быстро впитывает запахи еды и сигарет.

"Мужчина с чистым лицом был и остаётся всегда особо привлекательным, за крайне редким исключением. Жаль, что в угоду моде на улице появилось много бородатых и часто неухоженных мужчин", — передаёт слова одной из участниц опроса kp.ru.

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Также респондентки отметили, что с бородой внешность мужчины теряет свою уникальность.

"С бородой все мужчины на одно лицо. Я их не различаю вообще. И кажется, что там, в бороде, еда всякая, фу", — посетовала респондентка.

Кроме того, жёсткая борода вызывает дискомфорт и нередко раздражение при поцелуях.

В противовес большинству, 19% россиянок назвали бородатых мужчин более брутальными и харизматичными. При этом они также отметили, что растительность на лице требует гигиены и ухода. Оставшиеся 5% не считают, что наличие или отсутствие бороды — это то, по чему стоит судить о человеке.

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Ранее Life.ru рассказал о сфере, где, по мнению россиянок, работают самые привлекательные холостяки. Наиболее популярным направлением уже несколько лет остаётся сфера IT.

Обложка ©

Freepik / karlyukav

Мария Любицкая
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