Психолог объяснил, как справиться с мешающим жить чувством вины

Преследующее повсеместно чувство вины напоминает рюкзак с булыжниками, который становится всё тяжелее с годами и затрудняет преодоление жизненного пути. Это мучительное состояние ощущается как эмоциональная беспомощность, а преодолеть его можно лишь посредством глубокого внутреннего анализа, отметил клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам эксперта, нередко корни проблемы уходят в детство. Если родители переусердствовали со строгостью, растили ребёнка перфекционистом или вовсе скандально развелись на глазах у малыша, чадо рискует вырасти с чувством острой вины. Не менее опасна так называемая вина выжившего.

"Например, выжившие в "Крокусе" могут задавать вопрос, почему именно они выжили, и винить себя за то, что не смогли помочь другим. Вина выжившего может быть настолько сильной, что приводит к психологическим проблемам, таким как тревожное расстройство и депрессия", — поделился Самбурский с "Газетой.ru".

Каким бы ни был источник переживаний, его ни в коем случае нельзя игнорировать, призвал эксперт. Вместо этого нужно проявить самосострадание, простив себя за произошедшее. А если подобные практики окажутся неэффективными, стоит обратиться к специалисту. Психолог быстро определит болевые точки и подскажет, как преодолеть этот трудный этап.

"Чувство вины может возникать из-за ошибок и проступков, но, если оно преследует постоянно, важно найти причину и убрать этот "рюкзак с камнями" из своей жизни", — подытожил собеседник издания.