В Подмосковье воздвигнут мемориал жертвам теракта в "Крокусе"
Воробьёв: В Подмосковье решено создать мемориал в память о жертвах в "Крокусе"
В Подмосковье появится мемориал в память о погибших во время теракта в "Крокус сити холле". Этот вопрос уже решён, рассказал РИА "Новости" губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара", — уточнил Воробьёв.
По его словам, региональные власти держат связь с пострадавшими семьями, а также собственником в вопросе обсуждения создания мемориала. Позже появится информация о том, где именно его воздвигнут и как он будет выглядеть.
Ранее власти Подмосковья сообщили, что концертного зала в "Крокусе" больше не будет. Одним из вариантов восстановления территории может стать постройка памятного сквера.
Telegram / МЧС России