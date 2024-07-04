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4 июля, 03:17

В Подмосковье воздвигнут мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

Воробьёв: В Подмосковье решено создать мемориал в память о жертвах в "Крокусе"

В Подмосковье появится мемориал в память о погибших во время теракта в "Крокус сити холле". Этот вопрос уже решён, рассказал РИА "Новости" губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара", — уточнил Воробьёв.

По его словам, региональные власти держат связь с пострадавшими семьями, а также собственником в вопросе обсуждения создания мемориала. Позже появится информация о том, где именно его воздвигнут и как он будет выглядеть.

Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади
Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади

Ранее власти Подмосковья сообщили, что концертного зала в "Крокусе" больше не будет. Одним из вариантов восстановления территории может стать постройка памятного сквера.

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Telegram / МЧС России

Анатолий Симоненко
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