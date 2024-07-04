В Подмосковье воздвигнут мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

В Подмосковье появится мемориал в память о погибших во время теракта в "Крокус сити холле". Этот вопрос уже решён, рассказал РИА "Новости" губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, региональные власти держат связь с пострадавшими семьями, а также собственником в вопросе обсуждения создания мемориала. Позже появится информация о том, где именно его воздвигнут и как он будет выглядеть.